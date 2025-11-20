世界足球傳奇人物 Clarence Seedorf、Marcelo、Andrea Pirlo、Miralem Pjanić 以及 Ricardo Kaká，與 UFC 重量級選手 Cyril Gane 攜手出席杜拜腕錶週並參觀 Baccarat Hotel & Residences Maldives 的展區

對於 Baccarat Hotel & Residences 的品牌忠實支持者與廣大消費者而言，此次活動無疑是引人入勝的區域連結。距杜拜僅四小時航程，Baccarat Hotel & Residences Maldives 為專業人士、家庭及投資者提供近在咫尺的天堂之選——在印度洋最頂級的度假勝地，擁有專屬的物業產權，體驗法式傳承與馬爾代夫完美風情的交融。

Zayan Salih 是 MDC Developers 行政總裁，他表示：「我們深感榮幸能於杜拜腕錶週期間，在我們的展區迎接這些傳奇人物。他們的傳統、專業性和全球影響力反映了 Baccarat Hotel & Residences Maldives 的價值觀。他們的蒞臨賦予展場尊榮氣度與文化底蘊，為定義我們品牌的工藝與精湛技藝敘事注入豐厚內涵。」

Clarence Seedorf 表示：「能參觀巴卡拉酒店及公寓在杜拜腕錶週的展區，實屬榮幸。這是真正獨特的項目，背後有一個偉大願景。」

baccaratmaldivesresidences.com

簡介

橫跨南馬累環礁 (South Malé Atoll) 超過 125 英畝的五座互連島嶼， Baccarat Hotel & Residences Maldives 重新定義島嶼奢華體驗，距維拉納國際機場只需 40 分鐘航程。此開發項目包含 50 間酒店別墅及 61 套品牌私人住宅，更涵蓋專屬私人島嶼。

作為印度洋首個 Baccarat 品牌住宅項目，此開發案承襲了品牌超過 250 年的傳承與藝術精髓。由世界知名合作夥伴設計，包括 1508 London、香港國際天文台、L'Observatoire International 和 Marcel Wanders，體現了永恆的精緻和現代工藝。

該酒店由 Starwood Hotels 管理，提供精心挑選的美食和全方位健康的生活方式，設有七間由米其林星級廚師領導的特色餐廳、一間先進水療健康中心，以及一系列運動和休閒設施。每一道細節，都反映出 Baccarat 對美麗生活藝術的持久承諾。

