شارك نخبة من أساطير كرة القدم العالم، Clarence Seedorf وMarcelo وAndrea Pirlo وMiralem Pjanić وRicardo Kaká، إلى جانب نجم UFC للوزن الثقيل Cyril Gane، في فعاليات "أسبوع دبي للساعات"، بدعوة من فندق ومساكن بكارات جزر المالديف

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- استقطب فندق ومساكن بكارات جزر المالديف الأنظار خلال أسبوع دبي للساعات، حيث زار أساطير كرة القدم Clarence Seedorf وMarcelo وAndrea Pirlo وMiralem Pjanić وRicardo Kaká، إلى جانب نجم UFC للوزن الثقيل Cyril Gane، المساحة الخاصة والحصرية للعلامة في مركز دبي مول – برج بارك.

وبصفتها الشريك الرسمي لأبرز فعالية فاخرة في المنطقة، تحوّلت فعالية فندق ومساكن بكارات جزر المالديف إلى نقطة الجذب الأبرز عند وصول هؤلاء الرياضيين العالميين، حيث استقطبت الحشود وأثارت ضجة غير مسبوقة حول مشروع المالديف الفاخر فائق المستوى. وسلّط هذا الحضور اللامع لكوكبة من النجوم الضوء على الانسجام بين قمّة التميّز في عالم الرياضة وبين المكانة الرفيعة التي يتمتع بها فندق ومساكن بكارات جزر المالديف في قطاع الضيافة والعقارات الفاخرة.

وبالنسبة لعملاء علامة فندق ومساكن بكارات التجارية الأوفياء والجمهور الأوسع، فقد أبرزت هذه الفعالية الروابط القوية التي تجمع العلامة التجارية بالمنطقة. وعلى بُعد أربع ساعات فقط من دبي، يقدّم فندق ومساكن بكارات جزر المالديف للمهنيين والعائلات والمستثمرين تجربة تجمع بين سهولة الوصول وروعة الملاذات — عبر فرصة تملُّك حصرية في أرقى وجهات المحيط الهندي، حيث يلتقي الإرث الفرنسي بالفخامة المالديفية المتقنة.

قال Zayan Salih ، الرئيس التنفيذي لشركة MDC Developers : " يشرفنا أن نرحّب بهؤلاء الأساطير في جناحنا خلال أسبوع دبي للساعات. إن إرثهم واحترافيتهم وتأثيرهم العالمي يعكس القيم نفسها التي تميّز فندق ومساكن بكارات جزر المالديف. ويضفي حضورهم لمسة من الهيبة والثقل الثقافي، ويثري الرواية التي تجمع بين الحرفية والإتقان والتي تشكّل جوهر علامتنا التجارية".

وقال Clarence Seedorf : "سعدتُ بزيارة جناح فندق ومساكن بكارات خلال أسبوع دبي للساعات إنه مشروع متميّز حقًا، يقوم على رؤية رائدة وطموحة".

يمتد مشروع فندق ومساكن بكارات جزر المالديف على خمس جزر مترابطة بمساحة تزيد عن 125 فدانًا في جنوب ماليه أتول، ليُعيد تعريف فخامة الجزر على بُعد 40 دقيقة فقط من مطار فلانا الدولي. ويضم المشروع 50 فيلا فندقية و61 مسكنًا خاصًا، بما في ذلك جزر خاصة حصرية.

ليكون أول مشروع سكني يحمل علامة بكارات في المحيط الهندي، حاملاً أكثر من 250 عامًا من التراث والحرفية الراقية في عالم الشقق الفندقية. وصُمم المشروع بالتعاون مع شركاء عالميين مرموقين مثل 1508 London و HKS و L'Observatoire International و Marcel Wanders ، ليجسّد الأناقة الخالدة والحرفية المعاصرة.

وتحت إدارة فنادق ستاروود، يقدِّم الفندق أسلوب حياة مصمّم بعناية يجمع بين التميّز في الطهو والعناية الشاملة بالصحة والرفاهية، مع سبعة مطاعم متخصصة يشرف عليها طهاة حائزون على نجوم ميشلان، ومركز سبا وعافية متطور، إلى جانب مجموعة من مرافق الرياضة والترفيه. وكل تفصيل في المشروع يعكس التزام بكارات الدائم بفن العيش بأناقة وجمال مستدام.

