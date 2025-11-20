Iconos mundiales del fútbol asisten a la Dubai Watch Week con Baccarat Hotel & Residences Maldives

- Los iconos mundiales del fútbol Clarence Seedorf, Marcelo, Andrea Pirlo, Miralem Pjanić y Ricardo Kaká, junto con el peso pesado de la UFC Cyril Gane, asisten a la Dubai Watch Week con Baccarat Hotel & Residences Maldives

DUBAI, EAU, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Baccarat Hotel & Residences Maldives acaparó todas las miradas en la Dubai Watch Week, con la visita de iconos del fútbol como Clarence Seedorf, Marcelo, Andrea Pirlo, Miralem Pjanić y Ricardo Kaká, junto al peso pesado de la UFC, Cyril Gane, al exclusivo espacio de activación de la marca en Burj Park, en el Dubai Mall.

Como socio oficial del evento de lujo más importante de la región, la activación de Baccarat Hotel & Residences Maldives se convirtió en el punto de encuentro indiscutible con la llegada de estos atletas de talla mundial, atrayendo multitudes y generando una expectación sin precedentes en torno a este desarrollo de ultralujo en las Maldivas. Esta reunión repleta de estrellas puso de relieve las sinergias entre la máxima excelencia del mundo deportivo y el posicionamiento de Baccarat Hotel & Residences Maldives en el mercado inmobiliario y hotelero de lujo.

Para los fieles seguidores de la marca Baccarat Hotel & Residences y el público en general, la activación destacó las atractivas conexiones regionales. A tan solo cuatro horas de Dubái, Baccarat Hotel & Residences Maldives ofrece a profesionales, familias e inversores la combinación ideal de proximidad y paraíso: la oportunidad de adquirir una vivienda exclusiva en el destino más exclusivo del Océano Índico, donde la herencia francesa se fusiona con la perfección maldiva.

Zayan Salih, consejero delegado de MDC Developers: «Nos honra dar la bienvenida a estas leyendas a nuestro espacio en la Dubai Watch Week. Su legado, profesionalismo e influencia global reflejan los valores que definen a Baccarat Hotel & Residences Maldives. Su presencia aporta prestigio y relevancia cultural, enriqueciendo la narrativa de artesanía y maestría que caracteriza a nuestra marca».

Clarence Seedorf: «Fue un placer visitar el stand de Baccarat Hotel & Residences en la Dubai Watch Week. Es un proyecto verdaderamente singular con una gran visión».

ACERCA DE

El Baccarat Hotel & Residences Maldives, que abarca cinco islas interconectadas en más de 50 hectáreas en el atolón de Malé Sur, redefine el lujo isleño a tan solo 40 minutos del Aeropuerto Internacional de Velana. El complejo cuenta con 50 villas hoteleras y 61 residencias privadas de la marca, incluyendo islas privadas exclusivas.

Como las primeras residencias de la marca Baccarat en el Océano Índico, el proyecto alberga más de 250 años de la herencia y el arte de la Maison. Diseñado por socios de renombre mundial como 1508 London, HKS, L'Observatoire International y Marcel Wanders, encarna una sofisticación atemporal y una artesanía contemporánea.

Gestionado por Starwood Hotels, el hotel ofrece un estilo de vida selecto de excelencia culinaria y bienestar integral, con siete restaurantes de especialidad dirigidos por chefs con estrellas Michelin, un spa y centro de bienestar de vanguardia y una amplia gama de instalaciones deportivas y de ocio. Cada detalle refleja el compromiso permanente de Baccarat con el arte de vivir con elegancia.

