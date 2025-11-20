Clarence Seedorf, Marcelo, Andrea Pirlo, Miralem Pjanić et Ricardo Kaká, ainsi que Cyril Gane, poids lourd de l'UFC, participent à la Dubai Watch Week avec Baccarat Hotel & Residences Maldives

DUBAI, UAE, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Baccarat Hotel & Residences Maldives a attiré l'attention lors de la Dubai Watch Week, alors que les icônes du football Clarence Seedorf, Marcelo, Andrea Pirlo, Miralem Pjanić et Ricardo Kaká, ainsi que le poids lourd de l'UFC Cyril Gane, ont visité l'espace d'activation exclusif de la marque au Burj Park du centre commercial de Dubaï.

En tant que partenaire officiel de l'événement de luxe le plus important de la région, l'activation du Baccarat Hotel & Residences Maldives est devenue le point chaud incontestable lorsque ces athlètes de classe mondiale sont arrivés, attirant les foules et créant un buzz sans précédent autour du développement ultra-luxueux des Maldives. Ce rassemblement de stars a souligné les synergies entre l'excellence dans le monde du sport et le positionnement de Baccarat Hotel & Residences Maldives sur le marché de l'immobilier et de l'hôtellerie haut de gamme.

Pour les fidèles de la marque Baccarat Hotel & Residences et les consommateurs plus larges, l'activation a mis en évidence des connexions régionales convaincantes. À seulement quatre heures de Dubaï, le Baccarat Hotel & Residences Maldives offre aux professionnels, aux familles et aux investisseurs la combinaison idéale de la proximité et du paradis - une propriété exclusive dans la destination la plus exclusive de l'océan Indien, où l'héritage français rencontre la perfection maldivienne.

Zayan Salih, CEO, MDC Developers : "Nous sommes honorés d'accueillir ces légendes dans notre espace à la Dubai Watch Week. Leur héritage, leur professionnalisme et leur influence mondiale reflètent les valeurs mêmes qui définissent le Baccarat Hotel & Residences Maldives. Leur présence apporte un sentiment de prestige et de poids culturel, enrichissant le récit de l'artisanat et de la maîtrise qui définit notre marque".

Clarence Seedorf: "Ce fut un plaisir de visiter le stand de Baccarat Hotel & Residences à la Dubai Watch Week. Il s'agit d'un projet vraiment original qui repose sur une grande vision".

baccaratmaldivesresidences.com

À PROPOS

S'étendant sur cinq îles interconnectées sur plus de 125 acres dans l'atoll de Malé au sud de , Baccarat Hotel & Residences Maldives redéfinit le luxe insulaire à seulement 40 minutes de l'aéroport international de Velana. Le projet comprend 50 villas d'hôtel et 61 résidences privées de marque, y compris des îles privées exclusives.

En tant que première résidence Baccarat dans l'océan Indien, le projet perpétue 250 ans d'héritage et d'art de la Maison. Conçu par des partenaires de renommée mondiale tels que 1508 London, HKS, L'Observatoire International et Marcel Wanders, il incarne la sophistication intemporelle et l'artisanat contemporain.

Géré par Starwood Hotels, l'établissement propose un mode de vie axé sur l'excellence culinaire et le bien-être holistique, avec sept restaurants spécialisés dirigés par des chefs étoilés, un spa et un centre de bien-être ultramodernes, ainsi qu'un éventail d'installations sportives et de loisirs. Chaque détail reflète l'engagement durable de Baccarat en faveur de l'art de vivre en beauté.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2828646/Baccarat_Hotel_Residences_Maldives_1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2828647/Baccarat_Hotel_Residences_Maldives_2.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2828648/Baccarat_Hotel_Residences_Maldives_3.jpg