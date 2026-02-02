BEIJING, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Am 27. Januar veröffentlichten die China Automobile Dealers Association und Jingzhengu den 2025 China Automotive Resale Value Ranking Report. Die GAC-Marken AION und GAC erzielten herausragende Ergebnisse, wobei der M8 und der GS8 in ihren jeweiligen Segmenten den höchsten Wiederverkaufswert erzielten, was die hohe Marktakzeptanz und den Wert von "Quality GAC" unterstreicht.

image

Da sich der Wettbewerb auf dem chinesischen Automobilmarkt verschärft, ist der Wiederverkaufswert zu einem entscheidenden Maßstab für den langfristigen Wert und das Ansehen eines Fahrzeugs geworden. Der gemeinsam von der China Automobile Dealers Association und Jingzhengu herausgegebene jährliche Bericht über den Wiederverkaufswert hat seine Bewertungsmethodik stetig verbessert und zielt darauf ab, den "Wiederverkaufswert" als gemeinsame Messgröße von Herstellern, Händlern, Verbrauchern und politischen Entscheidungsträgern zu etablieren. Er spiegelt nicht nur den Werterhalt eines Fahrzeugs wider, sondern hat auch einen bedeutenden Einfluss auf die Kaufentscheidung der Verbraucher.

GAC führte die Rangliste mit einem souveränen Vorsprung an und belegte den ersten Platz unter den chinesischen Marken beim Wiederverkaufswert nach drei Jahren. Mehrere Modelle erreichten Spitzenpositionen in den wichtigsten Segmenten. Im Segment der Großraumlimousinen belegte der M8 den ersten Platz unter den Großraumlimousinen chinesischer Marken beim Wiederverkaufswert nach drei Jahren, während der M6 den dritten Platz belegte. Der E8 und der E9 belegten die ersten beiden Plätze beim Wiederverkaufswert von Plug-in-Hybrid-Vans chinesischer Marken nach einem Jahr und unterstrichen damit das Know-how und die Glaubwürdigkeit von GAC auf dem Markt für Vans. Im SUV-Segment belegte der GS8 den ersten Platz unter den mittelgroßen SUVs chinesischer Marken beim Wiederverkaufswert nach drei Jahren, während der GS3 EMZOOM in der Kategorie der kompakten SUVs den dritten Platz belegte. Der EMPOW und der GA6 sicherten sich den dritten bzw. vierten Platz in der Kategorie der Kompakt- und Mittelklasselimousinen, womit sie die wichtigsten Verbrauchersegmente umfassend abdeckten und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer gerecht wurden.

AION zeigte auch eine starke Restwertentwicklung. Der AION RT belegte den zweiten Platz beim Wiederverkaufswert nach einem Jahr unter den rein elektrisch betriebenen Kompaktwagen, während der AION Y den dritten Platz beim Wiederverkaufswert nach drei Jahren unter den rein elektrisch betriebenen Kompakt-SUVs belegte. Unterstützt von der weltweit einzigen NEV-Leuchtturmfabrik" garantiert AION Produkte mit null Defekten und null Fehlern". Im Jahr 2025 erreichte er zum dritten Mal in Folge den ersten Platz bei der Qualität von Fahrzeugen mit neuer Energie in China und blieb führend bei Wiederverkaufswert und Kundenzufriedenheit.

Diese Erfolge spiegeln die hohe Fertigungskompetenz und das Qualitätsbewusstsein von GAC sowie die breite Anerkennung auf dem Markt wider. Mit Blick auf die Zukunft wird GAC weiterhin Technologien und einen nutzerorientierten Ansatz nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, höherwertige Mobilitätslösungen anzubieten und die hochwertige Entwicklung der chinesischen Automobilindustrie anzuführen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874205/image.jpg