Los modelos GAC lideran los rankings de valor de reventa de automóviles en China, lo que refuerza la fortaleza del "GAC de calidad"

BEIJING, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El 27 de enero, la Asociación de Concesionarios de Automóviles de China y Jingzhengu publicaron el Informe de clasificación del valor de reventa de automóviles de China 2025. Las marcas de GAC AION y GAC lograron resultados sobresalientes, con el M8 y el GS8 encabezando las clasificaciones de valor de reventa en sus respectivos segmentos, lo que demuestra el fuerte reconocimiento del mercado y el valor de "Quality GAC".

image

A medida que se intensifica la competencia en el mercado automotriz de China, el valor de reventa se ha convertido en una medida crítica del valor y la reputación de un vehículo a largo plazo. Publicado conjuntamente por la Asociación de Concesionarios de Automóviles de China y Jingzhengu, el informe anual de valor de reventa ha mejorado constantemente su metodología de evaluación, con el objetivo de establecer el "valor de reventa" como una "métrica compartida" entre fabricantes, distribuidores, consumidores y responsables políticos. No solo refleja la retención de valor de un vehículo, sino que también influye significativamente en las decisiones de compra de los consumidores.

GAC lideró el ranking con una ventaja dominante, ocupando el primer lugar entre las marcas chinas en valor de reventa de tres años. Varios modelos alcanzaron las primeras posiciones en segmentos clave. En el segmento de MPV, el M8 ocupó el primer lugar entre los MPV de marca china en valor de reventa de tres años, y el M6 ocupó el tercer lugar. El E8 y el E9 ocuparon los dos primeros puestos en el valor de reventa anual de los monovolúmenes híbridos enchufables de marca china, lo que subraya la experiencia y la credibilidad del mercado de GAC en el sector de los monovolúmenes. En el segmento de SUV, el GS8 ocupó el primer lugar entre los SUV medianos de marca china por su valor de reventa de tres años, mientras que el GS3 EMZOOM ocupó el tercer lugar en la categoría de SUV compactos. Mientras tanto, EMPOW y GA6 obtuvieron el tercer y cuarto lugar, respectivamente, en las categorías de sedanes compactos y medianos, lo que demuestra una cobertura integral de los principales segmentos de consumidores y satisface las diversas necesidades de valor de los usuarios.

AION también demostró un fuerte rendimiento del valor residual. El AION RT ocupó el segundo lugar en valor de reventa de un año entre los coches compactos eléctricos puros, mientras que el AION Y ocupó el tercer lugar en valor de reventa de tres años para los SUV compactos eléctricos puros. Con el respaldo de la única Nev "Lighthouse Factory" del mundo, AION garantiza productos con "cero defectos y cero fallos". En 2025, logró el primer puesto en la calidad de los vehículos de nueva energía de China por tercer año consecutivo, manteniendo un valor de reventa líder y la satisfacción del cliente.

Estos logros reflejan la sólida experiencia en fabricación y el compromiso con la calidad de GAC, así como el amplio reconocimiento del mercado. De cara al futuro, GAC seguirá aprovechando la tecnología y un enfoque centrado en el usuario para mejorar la competitividad, ofrecer soluciones de movilidad de mayor valor y liderar el desarrollo de alta calidad de la industria automotriz china.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874205/image.jpg

FUENTE GAC