Les modèles GAC sont en tête du classement des valeurs de revente des véhicules automobiles en Chine, ce qui renforce la force de la "qualité GAC".

BEIJING, 2er février 2026 /PRNewswire/ -- Le 27 janvier, la China Automobile Dealers Association et Jingzhengu ont publié le 2025 China Automotive Resale Value ranking Report. Les marques AION et GAC ont obtenu des résultats exceptionnels, les modèles M8 et GS8 arrivant en tête des classements de valeur de revente dans leurs segments respectifs, ce qui démontre la forte reconnaissance du marché et la valeur de la "qualité GAC".

image

Avec l'intensification de la concurrence sur le marché automobile chinois, la valeur de revente est devenue une mesure essentielle de la valeur et de la réputation à long terme d'un véhicule. Publié conjointement par l'Association chinoise des concessionnaires automobiles et Jingzhengu, le rapport annuel sur la valeur de revente a constamment amélioré sa méthodologie d'évaluation, visant à faire de la "valeur de revente" une "mesure partagée" par les fabricants, les distributeurs, les consommateurs et les décideurs politiques. Il reflète non seulement le maintien de la valeur d'un véhicule, mais influence également de manière significative les décisions d'achat des consommateurs.

GAC a pris la tête du classement avec un avantage considérable, se classant premier parmi les marques chinoises pour la valeur de revente sur trois ans. Plusieurs modèles ont atteint les premières places dans des segments clés. Dans le segment des monospaces, la M8 s'est classée première parmi les monospaces de marque chinoise en termes de valeur de revente sur trois ans, tandis que la M6 s'est classée troisième. Les modèles E8 et E9 ont occupé les deux premières places en termes de valeur de revente sur un an pour les monospaces hybrides rechargeables de marque chinoise, soulignant ainsi l'expertise et la crédibilité de GAC sur le marché des monospaces. Dans le segment des SUV, le GS8 s'est classé premier parmi les SUV de taille moyenne de marque chinoise pour la valeur de revente sur trois ans, tandis que le GS3 EMZOOM s'est classé troisième dans la catégorie des SUV compacts. Par ailleurs, la EMPOW et le GA6 ont obtenu respectivement la troisième et la quatrième place dans les catégories des berlines compactes et des berlines de taille moyenne, démontrant ainsi une couverture complète des principaux segments de consommation et répondant aux divers besoins des utilisateurs en termes de valeur.

AION a également fait preuve d'une forte performance en matière de valeur résiduelle. L'AION RT s'est classé deuxième en termes de valeur de revente sur un an parmi les voitures compactes électriques pures, tandis que l'AION Y s'est classé troisième en termes de valeur de revente sur trois ans parmi les SUV compacts électriques purs. Soutenu par la seule "usine phare" NEV au monde, AION garantit des produits avec "zéro défaut et zéro défaillance". En 2025, elle s'est classée en tête des véhicules à énergie nouvelle en Chine pour la troisième année consécutive, tout en conservant une valeur de revente et une satisfaction de la clientèle de premier plan.

Ces réalisations reflètent la solide expertise de GAC en matière de fabrication et son engagement en faveur de la qualité, ainsi qu'une large reconnaissance du marché. À l'avenir, GAC continuera à tirer parti de la technologie et d'une approche centrée sur l'utilisateur pour améliorer sa compétitivité, fournir des solutions de mobilité à plus forte valeur ajoutée et conduire le développement de haute qualité de l'industrie automobile chinoise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2874205/image.jpg