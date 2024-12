Os NEVs na China recebem um impulso das soluções automotivas inteligentes da Huawei

PEQUIM, 17 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em 2024, vários NEVs inteligentes foram revelados na China, muitos dos quais estão equipados com as soluções automotivas inteligentes da Huawei. O Voyah Dream MPV da marca Voyah da Dongfeng é o primeiro a apresentar o sistema de direção inteligente ADS 3.0 da Huawei. O Deepal L07 da Chang'an Auto usa as soluções básicas de direção inteligente da Huawei. Além disso, a marca AVATR da Chang'an Auto lançou o novo AVATR 12 no mês passado, continuando a apresentar as soluções completas da Huawei.

O Advanced Driving System (ADS) integra vários sensores, como lidar, câmera e radar de ondas milimétricas, e está equipado com uma plataforma de computação de alto desempenho e algoritmos antropomórficos completos desenvolvidos internamente. O objetivo é fazer com que as pessoas dirijam de forma mais segura, inteligente, confortável e sem preocupações. (PRNewsfoto/HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.)

Em julho, as vendas de NEVs na China superaram as de veículos movidos a combustível pela primeira vez, provando que os consumidores chineses estão cada vez mais interessados em carros elétricos e inteligentes. Baseando-se nas fortes capacidades técnicas da Huawei, as soluções relacionadas atraíram uma atenção significativa na área automotiva.

Em relação à direção inteligente, o Huawei Advanced Driving System foi atualizado para a versão 3.0. O sistema agora é composto por vários sensores, incluindo lidars, câmeras e radares mmWave. Este sistema de ponta, combinado com algoritmos avançados de direção inteligente de ponta a ponta, aumenta a segurança durante a direção manual, tornando-a mais confortável e simplifica a experiência de estacionamento.

Em relação ao cockpit inteligente, o cockpit HarmonyOS permite que os motoristas usem comandos de voz para controlar a navegação, janelas, assentos e outras funções na cabine. Além disso, o HUAWEI SOUND tem foco em aprimorar a percepção auditiva com recursos como "acústica inteligente, campos de som inteligentes e ambiente inteligente."

A óptica automotiva inteligente é uma solução baseada em cenários que integra a tecnologia óptica central com a área automotiva, promovendo a inteligência e a conectividade do setor. Atualmente, a área de óptica automotiva inteligente apresenta aplicações inovadoras, como visores frontais inteligentes, módulos de faróis inteligentes e visores de imagem virtual no carro. Desenvolvimentos futuros podem se estender a cenários como conexões ópticas.

Com base no conceito de arquitetura orientada a serviços (SOA), a Huawei Intelligent Digital Vehicle Platform (IDVP) possui uma arquitetura de hardware altamente centralizada e uma arquitetura desacoplada de software em camadas. Isso permite que as montadoras realizem por completo veículos definidos por software (SDVs), fornecendo aos usuários experiências altamente personalizadas e continuamente atualizadas. O HUAWEI XMOTION, desenvolvido no IDVP, oferece colaboração nativa entre domínios, permitindo o controle total da postura da carroceria do veículo com seis graus de liberdade para uma experiência de direção mais segura, confortável e superior. O HUAWEI TMS utiliza uma solução de sistema de bomba de calor integrada com uma válvula de nove vias autodesenvolvida, suportando 18 modos de operação diferentes.

A nuvem inteligente de veículos da Huawei oferece uma experiência de usuário incomparável, com serviços pensados ao longo de todo o ciclo de vida do veículo, abrangendo interação, cuidado e segurança. Isso inclui interações inteligentes com chaves digitais, controle remoto, registros de direção, Yunkan e Yunxi, além de serviços proativos de atendimento e segurança, como atualizações OTA, atendimento de componentes do veículo e diagnóstico remoto.

A Huawei continua comprometida em ser centrada no cliente, focando em componentes de veículos inteligentes para levar inteligência a cada veículo. Com o investimento e a inovação contínuos da Huawei no campo de veículos inteligentes, espera-se que mais empresas automotivas se juntem ao ecossistema da Huawei no futuro. Juntos, vamos criar um futuro melhor!

