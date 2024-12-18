Çin'deki Yeni Enerji Araçları Huawei'nin Akıllı Otomotiv Çözümlerinden Destek Alıyor

PEKİN, 18 Aralık 2024 /PRNewswire/ -- 2024 yılında Çin'de, birçoğu Huawei'nin akıllı otomotiv çözümleriyle donatılmış çok sayıda akıllı yeni enerji aracı tanıtıldı. Dongfeng'in Voyah markasına ait Voyah Dream çok amaçlı otomobili, Huawei'nin ADS 3.0 akıllı sürüş sistemine sahip ilk araç olma özelliğini taşıyor. Chang'an Auto'nun Deepal L07 modeli, Huawei'nin temel akıllı sürüş çözümlerini kullanıyor. Ayrıca, Chang'an Auto'nun AVATR markası geçen ay yeni AVATR 12'yi piyasaya sürerek Huawei'nin tam yığın çözümlerini kullanmaya devam etti.

The Advanced Driving System (ADS) integrates multiple sensors, such as lidar, camera, and millimeter wave radar, and is equipped with a high-performance computing platform and full-stack self-developed anthropomorphic algorithms. Committed to making people drive safer, smart driving more comfortable, parking more worry-free.

Temmuz ayında Çin'deki yeni enerji aracı satışları ilk kez yakıtla çalışan araçların satışlarını geçerek Çinli tüketicilerin elektrikli ve akıllı araçlara olan ilgisinin arttığını kanıtladı. Huawei'nin güçlü teknik yeteneklerine dayanan ilgili çözümler, otomotiv alanında büyük ilgi gördü.

Akıllı sürüş açısından, Huawei Gelişmiş Sürüş Sistemi 3.0 sürümüne yükseltildi. Bu sürüm artık lidar, kamera ve mmWave radarlar da dahil olmak üzere çeşitli sensörleri entegre ediyor. Gelişmiş uçtan uca akıllı sürüş algoritmalarıyla bir araya gelen bu son teknoloji sistem, manuel sürüş sırasında güvenliği artırıyor, akıllı sürüşü daha konforlu hale getiriyor ve park deneyimini kolaylaştırıyor.

Akıllı kokpit açısından HarmonyOS kokpit, sürücülerin navigasyon, pencere, koltuk ve diğer kabin içi işlevleri kontrol etmek için sesli komutları kullanmalarını sağlıyor. Ayrıca HUAWEI SOUND, "akıllı akustik, akıllı ses alanları ve akıllı ambiyans" gibi özelliklerle işitsel algıyı geliştirmeye odaklanıyor.

Akıllı otomotiv optiği, temel optik teknolojisini otomotiv endüstrisiyle entegre eden, sektörün zekasını ve bağlanabilirliğini geliştiren senaryo tabanlı bir çözüm. Şu anda akıllı otomotiv optik endüstrisi, akıllı baş üstü göstergeleri, akıllı far modülleri ve araç içi sanal görüntü göstergeleri gibi yenilikçi uygulamalara sahip. Gelecekteki gelişmeler optik bağlantılar gibi senaryoları da kapsayabilir.

Servis odaklı mimari (SOA) konseptine dayanan Huawei Akıllı Dijital Araç Platformu (IDVP), son derece merkezi bir donanım mimarisine ve ayrıştırılmış, katmanlı bir yazılım mimarisine sahip. Bu, otomobil üreticilerinin yazılım tanımlı araçları (SDV'ler) gerçek anlamda hayata geçirmelerini sağlayarak kullanıcılara son derece kişiselleştirilmiş, sürekli güncellenen deneyimler sunuyor. IDVP üzerinde geliştirilen HUAWEI XMOTION, daha güvenli, daha konforlu ve üstün bir sürüş deneyimi için altı serbestlik derecesi ile araç gövdesinin tam duruş kontrolünü sağlayan yerel etki alanları arası işbirliği sunuyor. HUAWEI TMS, 18 farklı çalışma modunu destekleyen, öz gelişmiş dokuz yollu bir valf ile entegre bir ısı pompası sistemi çözümü kullanıyor.

Huawei akıllı araç bulutu, aracın yaşam döngüsü boyunca etkileşim, bakım ve güvenliği kapsayan özenli hizmetlerle benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Buna dijital anahtarlar, uzaktan kumanda, sürüş kayıtları, Yunkan ve Yunxi ile akıllı etkileşimlerin yanı sıra OTA yükseltmeleri, araç bileşen bakımı ve uzaktan teşhis gibi proaktif bakım ve güvenlik hizmetleri de dahil.

Huawei, her araca zeka kazandırmak için akıllı araç bileşenlerine odaklanarak müşteri odaklı olma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Huawei'nin akıllı araç alanında devam eden yatırım ve inovasyonu ile gelecekte daha fazla otomotiv şirketinin Huawei'nin ekosistemine katılması bekleniyor. Birlikte daha iyi bir gelecek yaratalım!

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2581733/HUAWEI_ADS.jpg