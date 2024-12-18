Транспортные средства на новой энергии получают импульс в Китае за счет интеллектуальных автомобильных решений Huawei

ПЕКИН, 18 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- В 2024 году в Китае было представлено несколько интеллектуальных транспортных средств на новой энергии (NEV), многие из которых оснащены интеллектуальными автомобильными решениями Huawei. Универсал Voyah Dream MPV марки Voyah от Dongfeng стал первым автомобилем с интеллектуальной системой вождения ADS 3.0 от Huawei. В модели Deepal L07 от Chang'an Auto используются базовые интеллектуальные решения Huawei для вождения. Кроме того, марка AVATR компании Chang'an Auto в прошлом месяце выпустила новую модель AVATR 12, продолжая использовать полнофункциональные решения Huawei.

The Advanced Driving System (ADS) integrates multiple sensors, such as lidar, camera, and millimeter wave radar, and is equipped with a high-performance computing platform and full-stack self-developed anthropomorphic algorithms. Committed to making people drive safer, smart driving more comfortable, parking more worry-free.

В июле объем продаж NEV в Китае впервые превзошел объем продаж автомобилей на традиционном топливе, доказав, что китайские потребители все больше интересуются электрическими, интеллектуальными автомобилями. Опираясь на мощные технические возможности Huawei, соответствующие решения привлекли значительное внимание в автомобилестроительной отрасли.

Что касается интеллектуального вождения, система Huawei Advanced Driving System была обновлена до версии 3.0. Теперь она объединяет различные датчики, включая лидары, камеры и радары миллиметрового диапазона. Эта новейшая система в сочетании с передовыми сквозными интеллектуальными алгоритмами вождения повышает безопасность во время ручного вождения, делает смарт-вождение более комфортным и упрощает парковку.

Что касается интеллектуальной бортовой системы, операционная система HarmonyOS позволяет водителям использовать голосовые команды для управления навигацией, окнами, сиденьями и другими функциями в салоне. Кроме того, система HUAWEI SOUND ориентирована на улучшение звукового восприятия за счет таких функций, как интеллектуальная акустика, интеллектуальные звуковые поля и интеллектуальная окружающая среда.

Интеллектуальная автомобильная оптика — это основанное на сценариях решение, объединяющее основные оптические технологии с автомобилестроением, улучшая интеллектуальные функции и сетевые возможности в этом секторе. В настоящее время отрасль интеллектуальной автомобильной оптики предлагает инновационные решения, такие как интеллектуальные проекционные дисплеи, интеллектуальные блоки передних фар и автомобильные виртуальные дисплеи. Будущие разработки могут распространяться на такие сценарии применения, как оптические соединения.

Основанная на концепции сервис-ориентированной архитектуры (SOA), интеллектуальная цифровая автомобильная платформа Huawei (IDVP) может похвастаться высоким уровнем централизации аппаратной архитектуры и разделенной многоуровневой архитектурой программного обеспечения. Это дает автопроизводителям возможность по-настоящему реализовать программно определяемые транспортные средства (SDV), обеспечивая пользователям персонализированную, постоянно обновляемую среду. Система HUAWEI XMOTION, разработанная на платформе IDVP, обеспечивает изначально межфункциональную совместную работу, позволяя полностью контролировать положение кузова автомобиля с шестью степенями свободы для более безопасного, комфортного и превосходного вождения. Система HUAWEI TMS использует интегрированное решение теплового насоса с девятиходовым клапаном собственной разработки, поддерживающим 18 различных режимов работы.

Интеллектуальное автомобильное облако Huawei предлагает непревзойденную среду пользователя с продуманными сервисами на протяжении всего жизненного цикла автомобиля, включая взаимодействие, обслуживание и безопасность. Это включает в себя интеллектуальное взаимодействие с цифровыми ключами, дистанционное управление, журналы вождения, системы Yunkan и Yunxi, а также сервисы упреждающего обслуживания и безопасности, такие как беспроводные обновления (OTA), обслуживание компонентов автомобиля и удаленная диагностика.

Компания Huawei сохраняет приверженность ориентации на клиента, уделяя большое внимание интеллектуальным компонентам транспортных средств, чтобы обеспечить интеллектуальными возможностями каждый автомобиль. Благодаря постоянным инвестициям и инновациям компании Huawei в области интеллектуальных транспортных средств в будущем к экосистеме Huawei должно присоединится больше автомобильных компаний. Давайте создадим лучшее будущее вместе!

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