NEV's in China krijgen een boost van Huawei's intelligente auto-oplossingen

BEIJING, 18 december 2024 /PRNewswire/ -- In 2024 werden in China meerdere intelligente NEV's onthuld, waarvan vele zijn uitgerust met intelligente auto-oplossingen van Huawei. De Voyah Dream MPV van Dongfeng's Voyah merk is de eerste die is uitgerust met Huawei's ADS 3.0 intelligente rijsysteem. De Deepal L07 van Chang'an Auto maakt gebruik van Huawei's basisoplossingen voor intelligente besturing. Daarnaast heeft AVATR van Chang'an Auto vorige maand de nieuwe AVATR 12 uitgebracht, met full-stack oplossingen van Huawei.

The Advanced Driving System (ADS) integrates multiple sensors, such as lidar, camera, and millimeter wave radar, and is equipped with a high-performance computing platform and full-stack self-developed anthropomorphic algorithms. Committed to making people drive safer, smart driving more comfortable, parking more worry-free.

In juli overtrof de verkoop van NEV's in China voor het eerst die van voertuigen die op brandstof rijden. Dit bewijst dat Chinese consumenten steeds meer belangstelling hebben voor elektrische, intelligente auto's. Dankzij de sterke technische capaciteiten van Huawei, hebben verwante oplossingen veel aandacht getrokken in de automobielsector.

Op het gebied van intelligent rijden is het Huawei Advanced Driving System geüpgraded naar versie 3.0. Het integreert nu verschillende sensoren, waaronder lidar, camera en millimetergolfradars. Dit geavanceerde systeem, gecombineerd met geavanceerde end-to-end intelligente besturingsalgoritmen, verbetert de veiligheid tijdens handmatige besturing, maakt intelligent rijden comfortabeler en vereenvoudigt de parkeerervaring.

Wat de intelligente cockpit betreft, stelt de HarmonyOS-cockpit bestuurders in staat om via spraakopdrachten navigatie, ramen, stoelen en andere functies in de cabine te bedienen. Daarnaast richt HUAWEI SOUND zich op het verbeteren van de auditieve waarneming met functies als "slimme akoestiek, slimme geluidsvelden en slimme ambiance".

Intelligent automotive optics is een op scenario's gebaseerde oplossing die optische kerntechnologie integreert met de auto-industrie en de intelligentie en connectiviteit van de sector bevordert. De industrie van intelligente auto-optica biedt momenteel innovatieve toepassingen zoals intelligente heads-up displays, intelligente koplampmodules en virtuele beeldschermen voor in de auto. Toekomstige ontwikkelingen kunnen scenario's zoals optische verbindingen omvatten.

Het Huawei Intelligent Digital Vehicle Platform (IDVP) is gebaseerd op het SOA-concept (Service Oriented Architecture) met een sterk gecentraliseerde hardwarearchitectuur en een ontkoppelde, gelaagde softwarearchitectuur. Dit stelt autofabrikanten in staat om echt softwaregedefinieerde voertuigen (SDV's) te realiseren en gebruikers zeer gepersonaliseerde, continu bijgewerkte ervaringen te leveren. HUAWEI XMOTION, ontwikkeld op basis van het IDVP, levert native domeinoverstijgende samenwerking, waardoor volledige controle over de voertuigcarrosserie met zes vrijheidsgraden mogelijk is voor een veiligere, comfortabelere en superieure rijervaring. De HUAWEI TMS maakt gebruik van een geïntegreerde warmtepompsysteemoplossing met een zelfontwikkelde negenwegklep die 18 verschillende bedrijfsmodi ondersteunt.

De intelligente voertuigcloud van Huawei biedt een ongeëvenaarde gebruikerservaring met doordachte diensten gedurende de hele levenscyclus van het voertuig, waaronder interactie, zorg en beveiliging. Deze omvatten slimme interacties met digitale sleutels, afstandsbediening, rijgegevens, Yunkan en Yunxi, naast proactieve zorg- en beveiligingsdiensten zoals OTA-upgrades, onderhoud van voertuigonderdelen en diagnose op afstand.

Huawei blijft zich inzetten om klantgericht te zijn door de focus te leggen op intelligente voertuigcomponenten om intelligentie naar elk voertuig te brengen. Met Huawei's voortdurende investeringen en innovatie op het gebied van intelligente voertuigen, wordt verwacht dat meer auto-bedrijven zich in de toekomst zullen aansluiten bij Huawei's ecosysteem. Laten we samen een betere toekomst creëren!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2581733/HUAWEI_ADS.jpg