Le soluzioni automotive intelligenti targate Huawei danno un forte impulso ai NEV in Cina

PECHINO, 17 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Nel 2024 in Cina sono stati presentati numerosi NEV intelligenti, per lo più dotati delle soluzioni automobilistiche intelligenti della Huawei. L'MPV Voyah Dream del marchio Voyah della casa automobilistica Dongfeng è il primo a incorporare il sistema di guida intelligente ADS 3.0 della Huawei. Il modello Deepal L07 di Chang'an Auto utilizza le soluzioni di guida intelligente di base di Huawei. Il marchio AVATR di Chang'an Auto il mese scorso ha rilasciato il nuovo AVATR 12, che continua a incorporare le soluzioni full-stack della Huawei.

Per la prima volta, a luglio le vendite di veicoli elettrici in Cina hanno superato quelle dei veicoli a benzina, dimostrando che i consumatori cinesi sono sempre più interessati alle auto elettriche e intelligenti. Grazie alle solide capacità tecniche della Huawei, le soluzioni correlate hanno attirato notevole attenzione nel settore automobilistico.

Per quanto riguarda la guida intelligente, il sistema ADS (Advanced Driving System) di Huawei è stato aggiornato alla versione 3.0 e ora integra vari sensori, tra cui lidar, telecamere e radar mmWave. Questo sistema all'avanguardia, abbinato ad avanzati algoritmi end-to-end per la guida intelligente, aumenta la sicurezza durante la guida manuale, rende più confortevole la guida intelligente e semplifica l'esperienza di parcheggio.

HarmonyOS, il cockpit intelligente, consente ai guidatori di utilizzare i comandi vocali per controllare la navigazione, i finestrini, i sedili e altre funzioni dell'abitacolo. HUAWEI SOUND si concentra invece sul miglioramento della percezione uditiva grazie a funzionalità quali "acustica intelligente, campi sonori intelligenti e ambiente intelligente".

L'ottica automobilistica intelligente è una soluzione basata su scenari che integra la tecnologia ottica di base con l'industria degli autoveicoli, migliorando l'intelligenza e la connettività del settore. Attualmente il settore dell'ottica intelligente per l'automotive presenta applicazioni innovative come head-up display intelligenti, moduli fari intelligenti e display di immagini virtuali all'interno dell'auto. Gli sviluppi futuri potrebbero estendersi a scenari quali le connessioni ottiche.

Basata sul concetto di architettura orientata ai servizi (SOA), la soluzione Intelligent Digital Vehicle Platform (IDVP) della Huawei vanta un'architettura hardware altamente centralizzata e un'architettura software disaccoppiata e stratificata. Questo consente alle case automobilistiche di realizzare veicoli realmente definiti dal software (SDV) e di offrire agli utenti esperienze altamente personalizzate e costantemente aggiornate. HUAWEI XMOTION, sviluppato sulla base della piattaforma IDVP, offre una collaborazione nativa tra più domini e consente il controllo completo della postura all'interno del veicolo con sei gradi di libertà, per un'esperienza di guida più sicura, comoda e migliore. HUAWEI TMS utilizza una soluzione basata su un sistema a pompa di calore integrata dotato di valvola a nove vie sviluppata autonomamente, che supporta 18 diverse modalità operative.

Il cloud per veicoli intelligenti di Huawei offre un'esperienza utente ineguagliabile, con servizi mirati per tutto il ciclo di vita del veicolo, tra cui interazione, assistenza e sicurezza, come interazioni intelligenti con chiavi digitali, telecomando, registrazione dei dati di guida, Yunkan e Yunxi, insieme a servizi di assistenza e sicurezza proattivi come aggiornamenti via OTA, cura dei componenti del veicolo e diagnostica remota.

Huawei continua a porre il cliente al centro dell'attenzione, concentrandosi sui componenti intelligenti dei veicoli per portare l'intelligenza in ogni automezzo. Grazie agli investimenti e all'innovazione a ciclo continuo di Huawei nel campo dei veicoli intelligenti, si prevede che in futuro sempre più aziende automobilistiche entreranno a far parte dell'ecosistema Huawei. Creiamo insieme un futuro migliore!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2581733/HUAWEI_ADS.jpg