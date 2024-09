Os novos projetores K3 e T2 da Yaber impressionam o público na IFA 2024 com som e design impressionantes

BERLIM, 11 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Yaber cativou o público na IFA 2024, gerando burburinho com seus novos projetores de primeira linha K3/K3 Pro. Apresentando graves estendidos estrondosos e som envolvente alimentado por alto-falantes JBL duplos de 15W e Dolby Audio, a série K3, com sua tela mais brilhante até agora, deixou visitantes e mídia maravilhados. O desempenho audiovisual excepcional, combinado com as tecnologias NovaGlowTM e CoolSwiftTM patenteadas pela Yaber, rapidamente posicionou a série K3 como "imperdível" no evento, recebendo aclamação generalizada e estabelecendo a Yaber como uma das marcas de projetores mais comentadas na IFA.

A Yaber também apresentou os seus populares projetores para ambientes externos T2/T2 Plus, incluindo a edição especial T2 Plus Keith Haring. A série T2, conhecida por seu design compacto e elegante, impressionou os visitantes com seus visuais vibrantes e sua portabilidade. A edição especial Keith Haring, que combina tecnologia de ponta com arte pop icônica, atraiu ainda mais multidões e criou um fluxo constante de tráfego no estande de Yaber, tornando-se uma das paradas imperdíveis do evento.

Sobre a Yaber

Fundada em 2018, a Yaber é pioneira em projetores de entretenimento, tendo fornecido com sucesso mais de dois milhões de unidades a entusiastas em mais de 120 países e regiões em todo o mundo. Notavelmente, a Yaber foi homenageada com prêmios de prestígio, incluindo o Red Dot Award, o Yanko Design Award e o CES Innovation Award 2024.

A Yaber está empenhada em ultrapassar os limites da excelência visual e auditiva. Cada projetor Yaber é criado para oferecer experiências excepcionais, incorporando uma busca pela perfeição e oferecendo aos usuários uma excelente qualidade audiovisual, bem como uma jornada enriquecedora de autotranscendência contínua.

