Nové projektory Yaber K3 a obľúbené T2 ohromujú na veľtrhu IFA 2024 davy ľudí úžasným zvukom a dizajnom

BERLÍN, 11. september 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Yaber zaujala publikum na veľtrhu IFA 2024 a vyvolala rozruch svojimi novými špičkovými projektormi K3/K3 Pro. Séria K3, ktorá ponúka dunivé rozšírené basy a pohlcujúci zvuk poháňaný duálnymi 15W reproduktormi JBL a Dolby Audio, s doteraz najjasnejším displejom, zanechala návštevníkov a médiá v úžase. Výnimočný audiovizuálny výkon v kombinácii s patentovanými technológiami Yaber NovaGlowTM a CoolSwiftTM rýchlo vyniesol sériu K3 na pozíciu hviezdy podujatia, čím si Yaber získal široké uznanie ako jedna z najdiskutovanejších značiek projektorov na veľtrhu IFA.

Yaber Booth On-Site

Yaber tiež predstavil svoje obľúbené exteriérové projektory T2/T2 Plus vrátane špeciálnej edície T2 Plus Keith Haring. Séria T2, známa svojim kompaktným, no štýlovým dizajnom, zaujala návštevníkov živým vizuálnym dojmom a prenosnosťou. Špeciálna edícia inšpirovaná Keithom Haringom, ktorá spája špičkovú technológiu s legendárnym pop-artom, sa stala magnetom pre návštevníkov. Stánok Yaber vďaka nej praskal vo švíkoch a stal sa jedným z najnavštevovanejších miest celého podujatia.

Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke www.yaber.com.

O spoločnosti Yaber

Spoločnosť Yaber, založená v roku 2018, je priekopníkom projektorov pre zábavu a úspešne ich dodala už viac ako dva milióny kusov nadšencom vo viac ako 120 krajinách a regiónoch po celom svete. Spoločnosť Yaber získala prestížne ocenenia vrátane Red Dot Award, Yanko Design Award a CES Innovation Award 2024.

Spoločnosť Yaber sa snaží posúvať hranice vizuálnej aj zvukovej excelentnosti. Každý projektor Yaber je navrhnutý tak, aby poskytoval výnimočné zážitky, stelesňoval snahu o dokonalosť a ponúkal používateľom vynikajúcu audiovizuálnu kvalitu, ako aj obohacujúcu cestu neustáleho prekonávania vlastných hraníc.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2501409/Yaber_Booth_On_Site.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg