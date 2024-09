Nowe projektory firmy K3 i popularne projektory T2 firmy Yaber zachwyciły uczestników targów IFA 2024 oszałamiającym dźwiękiem i designem

BERLIN, 11 września 2024 /PRNewswire/ -- Firma Yaber zachwyciła uczestników targów IFA 2024, przyciągając uwagę za sprawą nowych, premierowych projektorów K3/K3 Pro. Seria K3, z najjaśniejszym wyświetlaczem wśród wszystkich dostępnych dotąd modeli, zachwyciła zarówno uczestników targów, jak i przedstawicieli mediów, oferując potężne, rozszerzone basy i głębię dźwięku dzięki podwójnym głośnikom JBL o mocy 15 W i systemowi Dolby Audio. Wyjątkowe parametry audiowizualne, w połączeniu z opatentowanymi przez Yaber technologiami NovaGlowTM i CoolSwiftTM, szybko sprawiły, że seria K3 stała się „gwiazdą imprezy", zdobywając szerokie uznanie i sprawiając, że marka Yaber była jedną z najczęściej omawianych marek projektorów na targach IFA.

Firma Yaber zaprezentowała również swoje popularne projektory zewnętrzne T2/T2 Plus, w tym specjalną edycję T2 Plus Keith Haring. Seria T2, znana z kompaktowego, ale stylowego designu, zachwyciła uczestników żywymi obrazami i przenośnością. Specjalna edycja Keith Haring, która łączy najnowocześniejszą technologię z kultową sztuką pop, dodatkowo przyciągnęła zainteresowanie i sprawiła, że na stoisku Yaber panował ciągły ruch, czyniąc go jednym z obowiązkowych przystanków dla uczestników wydarzenia.

Założona w 2018 r. firma Yaber to pionier projektorów przeznaczonych do celów rozrywkowych. Ma ona na koncie sprzedaż ponad 2 mln urządzeń dla użytkowników w przeszło 120 państwach i regionach na całym świecie. Firma Yaber została również wyróżniona prestiżowymi nagrodami, w tym Red Dot Award, Yanko Design Award czy CES Innovation Award 2024.

Jej misją jest wytyczanie nowych granic doskonałości w technologii audiowizualnej. Każdy projektor Yaber konstruowany jest z myślą o dostarczaniu wyjątkowych wrażeń, stanowiąc efekt dążeń do doskonałości i oferując użytkownikom doskonałą jakość obrazu i dźwięku oraz doświadczenie będące podróżą ku transcendencji.

