Новые Yaber K3 и популярные T2 поражают зрителей на IFA 2024 потрясающим звуком и дизайном

БЕРЛИН, 11 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Yaber увлекла аудиторию на IFA 2024, создав ажиотаж своими новыми проекторами K3/K3 Pro. Благодаря громогласному расширенному басу и иммерсивному звуку с двумя динамиками JBL мощностью 15 Вт и Dolby Audio серия K3 с самым ярким дисплеем вызвала восхищение у посетителей и СМИ. Исключительное аудиовизуальное исполнение в сочетании с запатентованными технологиями Yaber NovaGlowTM и CoolSwiftTM быстро сделало серию K3 сенсацией на мероприятии, что привело к тому, что Yaber стал одним из самых обсуждаемых брендов проекторов на IFA.

Yaber Booth On-Site

Компания Yaber также продемонстрировала свои популярные наружные проекторы T2/T2 Plus, включая специальную версию T2 Plus Keith Haring. Серия T2, известная своим компактным, но стильным дизайном, впечатлила посетителей своими яркими визуальными эффектами и портативностью. Специальная версия Keith Haring, которая сочетает в себе передовые технологии с легендарным поп-артом, еще больше привлекла людей и создала постоянный поток на стенде Yaber, что сделало ее одним из важнейших экспонатов мероприятия.

Подробнее читайте на сайте: www.yaber.com.

О компании Yaber

Компания Yaber, основанная в 2018 году, является новатором в области развлекательных проекторов, который успешно доставил более двух миллионов устройств любителям развлечений в более чем 120 странах и регионах по всему миру. Примечательно, что компания Yaber удостоена престижных наград, включая Red Dot Award, Yanko Design Award и CES Innovation Award 2024.

Yaber стремится раздвигать границы как визуального, так и звукового совершенства. Каждый проектор Yaber создан, чтобы дарить исключительные впечатления, воплощая стремление к совершенству и предлагая пользователям выдающееся аудиовизуальное качество, а также обогащающее погружение в непрерывную самотрансценденцию.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2501409/Yaber_Booth_On_Site.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg