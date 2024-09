Les nouveaux projecteurs K3 et les projecteurs à succès T2 de Yaber font sensation à l'IFA 2024 avec leur son et leur design exceptionnels

BERLIN, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Yaber a captivé le public à l'IFA 2024, faisant le buzz avec ses nouveaux projecteurs K3/K3 Pro. Dotée de basses puissantes et d'un son immersif alimenté par deux haut-parleurs JBL de 15 W Dolby Audio, la série K3, avec son écran le plus lumineux à ce jour, a laissé les visiteurs et la presse bouche bée. Les performances audiovisuelles exceptionnelles, associées aux technologies brevetées NovaGlowTM et CoolSwiftTM de Yaber, ont rapidement fait de la série K3 un produit phare de l'événement, qui a été largement acclamé et qui a fait de Yaber l'une des marques de projecteurs les plus appréciées lors de l'IFA.

Yaber Booth On-Site

Yaber a également présenté ses populaires projecteurs d'extérieur T2/T2 Plus, dont l'édition spéciale Keith Haring. Connue pour son design compact et élégant, la série T2 a impressionné les visiteurs par ses images éclatantes et sa portabilité. L'édition spéciale Keith Haring, qui allie technologie de pointe et art pop emblématique, a encore attiré les foules et créé un flux constant de visiteurs au stand Yaber, faisant de ce dernier l'un des points incontournables de l'événement.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.yaber.com.

À propos de Yaber

Créé en 2018, Yaber est un pionnier des projecteurs de divertissement, ayant vendu plus de deux millions d'unités à des passionnés dans plus de 120 pays et régions du monde. Yaber a reçu des prix prestigieux, dont le Red Dot Award, le Yanko Design Award et le CES Innovation Award 2024.

Yaber s'engage à repousser les limites de l'excellence visuelle et sonore. Chaque projecteur Yaber est conçu pour offrir des expériences exceptionnelles, incarnant la recherche de la perfection et offrant aux utilisateurs une qualité audiovisuelle exceptionnelle, ainsi qu'une expérience enrichissante de dépassement de soi permanent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2501409/Yaber_Booth_On_Site.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg