Os passaportes mais (e menos) poderosos do mundo em 2025

LONDRES, 8 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Singapura reivindica sua coroa como o passaporte mais poderoso do mundo, com acesso sem visto a 195 de 227 destinos em todo o mundo, deixando o Japão em segundo lugar com uma pontuação de 193, de acordo com o Henley Passport Index de 2025, que classifica todos os 199 passaportes do mundo de acordo com o número de destinos que podem acessar sem visto prévio, e é baseado em dados oficiais exclusivos da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Vários estados membros da UE — França, Alemanha, Itália e Espanha — caem dois lugares para a 3ª posição, e são acompanhados pela Finlândia e Coreia do Sul, que perderam um lugar nos últimos 12 meses e agora têm acesso a 192 destinos sem visto. Uma coorte de sete nações da UE, todas com acesso sem visto a 191 destinos — Áustria, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Noruega e Suécia — compartilham o 4º lugar, enquanto cinco países — Bélgica, Nova Zelândia, Portugal, Suíça e Reino Unido — vêm em 5º com 190 destinos sem visto.

O Afeganistão permanece firmemente entrincheirado na parte inferior do índice, tendo perdido o acesso sem visto a mais dois destinos no ano passado, criando a maior lacuna de mobilidade nos 19 anos de história do índice, com os singapurianos capazes de viajar para 169 destinos a mais sem visto do que os titulares de passaportes afegãos. O Dr. Christian H. Kaelin, presidente da Henley & Partners, diz que "a própria noção de cidadania e sua loteria de direito de primogenitura precisa de um repensar fundamental à medida que as temperaturas aumentam e os desastres naturais se tornam mais frequentes e graves, deslocando comunidades e tornando seus ambientes inabitáveis. Simultaneamente, a instabilidade política e os conflitos armados em várias regiões forçam inúmeras pessoas a fugir de suas casas em busca de segurança e refúgio."

O restante do Top 10 do índice é amplamente dominado por países europeus, com exceção da Austrália (6º lugar com 189 destinos), Canadá (7º lugar com 188 destinos), EUA (9º lugar com 186 destinos) e Emirados Árabes Unidos, um dos maiores escaladores da última década, tendo garantido 72 destinos adicionais desde 2015 para colocá-lo em 10º lugar com acesso sem visto a 185 destinos em todo o mundo.

Passaportes dos EUA e do Reino Unido entre os que mais caíram

Apenas 22 dos 199 passaportes do mundo caíram no ranking do Henley Passport Index na última década. Surpreendentemente, os EUA são a segunda maior queda entre 2015 e 2025, depois da Venezuela, caindo sete posições, do 2º para seu atual 9º lugar. Vanuatu é a terceira maior queda, seguida pelo passaporte britânico, que estava no topo do índice em 2015, mas agora está em 5º lugar. Completando a lista dos 5 principais perdedores está o Canadá, que caiu três posições na última década, de 4º para o atual 7º lugar.

Em contraste, a China está entre os maiores países em ascensão, subindo do 94º lugar em 2015 para o 60º em 2025, com sua pontuação sem visto aumentando em 40 destinos. E em termos de sua abertura para outras nações, a China também subiu o Henley Openness Index, que classifica todos os 199 países do mundo de acordo com o número de nacionalidades para as quais eles permitem a entrada sem visto prévio. A China concedeu acesso sem visto a mais 29 países apenas no ano passado e agora ocupa a 80ª posição, concedendo entrada sem visto a 58 nações, em comparação com sua rival América, que ocupa a 84ª posição e permite que apenas 46 outros países tenham acesso sem visto.

Comentando no Henley Global Mobility Report de 2025, Annie Pforzheimer, associada sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington, diz que "mesmo antes do advento de uma segunda presidência Trump, as tendências políticas americanas se tornaram notavelmente introspectivas e isolacionistas. Em última análise, se as tarifas e as deportações são as ferramentas de política padrão do governo Trump, os EUA continuarão a cair no índice de mobilidade em uma base comparativa, como provavelmente também o farão em termos absolutos. Essa tendência em conjunto com a maior abertura da China provavelmente dará origem ao maior domínio do poder suave da Ásia em todo o mundo."

Os americanos são os principais candidatos a segundas cidadanias

Atualmente, os cidadãos dos EUA constituem o maior grupo de candidatos a residência e cidadania alternativas, representando impressionantes 21% de todas as solicitações de programas de migração de investimentos recebidas pela Henley & Partners em 2024.

Comentando sobre o relatório, o Prof. Peter J. Spiro, um dos principais especialistas em dupla cidadania, diz que "a reprise de Trump amplia outro elemento de valor para os direitos alternativos de residência ou cidadania: o seguro de risco político. Desta vez, as apostas são mais altas. Há uma sensação de que o que Trump quer, Trump será capaz de conseguir. Sua agenda política é mercurial, para dizer o mínimo, e os americanos não podem mais tomar a estabilidade como garantida. Trump também pode ser inconstante com pessoas de fora. É quase certo que ele ressuscitará as infames "proibições de viagem" no início da nova administração."

