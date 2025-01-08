Самые сильные (и слабые) паспорта мира в 2025 году

ЛОНДОН, 8 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Сингапур вернул себе звание лидера среди паспортов, предоставляющих максимальную свободу перемещения. Согласно Индексу паспортов мира , представленному компанией Henley & Partners в январе 2025 года, граждане этой страны могут посещать без визы 195 из 227 мировых направлений. На втором месте оказался японский паспорт, владельцам которого доступно 193 безвизовых маршрута. Рейтинг, охватывающий 199 паспортов мира, основан на эксклюзивных данных Международной ассоциации воздушного транспорта ( IATA ).

Несколько государств Европейского союза, включая Францию, Германию, Италию и Испанию, опустились на третью строчку с безвизовым доступом к 192 странам. К ним присоединились Финляндия и Южная Корея, также потерявшие по одному месту за последний год. Семь европейских стран — Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Швеция — делят четвертое место с возможностью посещения 191 направления. Пятую позицию занимают Бельгия, Новая Зеландия, Португалия, Швейцария и Великобритания, чьи паспорта открывают двери в 190 стран.

Афганистан потерял за прошедший год доступ к двум странам и остался на последней строчке рейтинга. Это увеличило разрыв в показателях мобильности до рекордного значения за 19 лет существования индекса: количество безвизовых направлений, доступных сингапурцам, на 169 превышает количество стран, доступных обладателям афганского паспорта. Председатель правления Henley & Partners Кристиан Келин подчеркнул необходимость пересмотреть само понятие гражданства, учитывая усиление природных катаклизмов, вызванных изменением климата, а также возрастающую политическую нестабильность.

Остальную часть первой десятки индекса преимущественно занимают европейские страны, за исключением Австралии (6-е место, 189 направлений), Канады (7-е место, 188 стран), США (9-е место, 186 маршрутов) и ОАЭ , которые за последние десять лет показали один из самых значительных подъемов, добавив 72 безвизовых направления с 2015 года и заняв 10-е место с доступом в 185 стран мира.

За прошедший год страны СНГ и ближнего зарубежья продемонстрировали различную динамику в Индексе паспортов мира. На фоне изменений в международных соглашениях о безвизовом режиме некоторые из них улучшили свои позиции, в то время как другие столкнулись с падением рейтинга.

Россия по-прежнему остается в числе ведущих стран мира по свободе передвижения, занимая 46-е место с доступом к 116 направлениям. В течение года Россия добавила Малави в список безвизовых стран, однако соглашения с Того, Габоном, Северной Македонией и островами Тёркс и Кайкос перестали действовать.

Беларусь поднялась на две строки рейтинга и заняла 62-е место, сохранив стабильный безвизовый доступ к 81 направлению (добавилась Гренада, ушли Оман и Того). Грузия сделала значительный шаг вперед, поднявшись сразу на шесть позиций до 44-го места. Казахстан также укрепил свои позиции, поднявшись на две строки до 65-го места с доступом в 77 стран. Узбекистан сохранил свою 80-ю позицию с безвизовым доступом в 62 государства.

США и Великобритания среди крупнейших падений года

За последние десять лет позиции лишь 22 паспортов из 199 в Индексе паспортов мира от Henley & Partners снизились. США на удивление тоже оказались в этом списке, опустившись со 2-й строчки в 2015 году до 9-й в 2025-м. Первая позиция среди утрат принадлежит Венесуэле, а третью занимает Вануату. Великобритания , занимавшая в 2015 году первое место, сейчас находится на пятой строчке. Замыкает пятерку Канада, потерявшая три позиции и оказавшаяся на 7-м месте.

В противоположность этому Китай демонстрирует заметный рост: за десятилетие страна поднялась с 94-го на 60-е место, увеличив количество безвизовых направлений на 40. Помимо этого, Китай улучшил свои позиции в Индексе открытости Henley , который ранжирует страны по числу национальностей, имеющих безвизовый доступ. Только за прошлый год страна открыла границы для 17 государств и сейчас занимает 80-е место в данном индексе, предоставляя безвизовый въезд гражданам 58 стран. Для сравнения, США находятся на 84-й строчке в этом рейтинге, предоставляя въезд без визы гражданам всего лишь 46 государств.

По мнению старшего научного сотрудника вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Энни Пфорцхаймер, опубликованному в Henley Global Mobility Report в январе 2025 года, политическая изоляция США усиливается. «Если тарифы и депортации станут основными инструментами политики новой администрации Трампа, это не только ускорит падение США в Индексе мобильности, но и усугубит их положение в абсолютных показателях, в то время как Азия, вероятно, будет усиливать свое влияние на мировой арене», — комментирует эксперт.

Американцы лидируют по числу заявок на второе гражданство

Граждане США занимают первое место по числу заявлений на получение альтернативного гражданства или резидентства — они подали 21% всех заявок на программы инвестиционной миграции , полученных Henley & Partners в 2024 году.

Профессор Питер Дж. Спиро, ведущий специалист по вопросам двойного гражданства, отмечает: «Возвращение Трампа к власти усиливает спрос на альтернативное резидентство как страховой полис от политических рисков. В этот раз ситуация кажется особенно напряженной: непредсказуемость его курса лишает американцев уверенности в стабильности».

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