Die mächtigsten (und am wenigsten mächtigen) Reisepässe der Welt im Jahr 2025

LONDON, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Singapur beansprucht seine Krone als leistungsstärkster Reisepass der Welt mit visafreiem Zugang zu 195 von 227 Reisezielen weltweit zurück und lässt Japan mit einem Ergebnis von 193 auf dem zweiten Platz, Dies geht aus dem Henley Passport Index für das Jahr 2025 hervor, der alle 199 Reisepässe der Welt nach der Anzahl der Reiseziele einstuft, zu denen sie ohne vorheriges Visum Zugang haben, und der auf exklusiven offiziellen Daten der International Air Transport Association (IATA) basiert.

Mehrere EU-Mitgliedstaaten - Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien - fallen um zwei Plätze auf die Position 3rd zurück. Hinzu kommen Finnland und Südkorea, die in den letzten 12 Monaten jeweils einen Platz verloren haben und nun Zugang zu 192 visumfreien Reisezielen haben. Eine sieben Länder umfassende EU-Kohorte mit visumfreiem Zugang zu 191 Reisezielen - Österreich, Dänemark, Irland, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen und Schweden - teilen sich den vierten Platz, während fünf Länder - Belgien, Neuseeland, Portugal, die Schweiz und das Vereinigte Königreich - mit 190 visumfreien Reisezielen den fünften Platz belegen.

Afghanistan bleibt fest am unteren Ende des Indexes verankert, da es im vergangenen Jahr die Visafreiheit für zwei weitere Reiseziele verloren hat. Dadurch entstand die größte Mobilitätslücke in der 19-jährigen Geschichte des Indexes, da Singapurer in 169 weitere Reiseziele visafrei reisen können als Inhaber afghanischer Pässe. Dr. Christian H. Kaelin, Vorsitzender von Henley & Partners, sagt: „Das Konzept der Staatsbürgerschaft und der damit verbundenen Lotterie muss grundlegend überdacht werden, da die Temperaturen steigen, Naturkatastrophen häufiger und schwerer werden, Gemeinschaften vertreiben und ihre Umgebung unbewohnbar machen. Gleichzeitig zwingen politische Instabilität und bewaffnete Konflikte in verschiedenen Regionen unzählige Menschen dazu, auf der Suche nach Sicherheit und Zuflucht ihre Heimat zu verlassen."

Die übrigen Top 10 des Index werden weitgehend von europäischen Ländern dominiert, mit Ausnahme von Australien (Platz 6 mit 189 Reisezielen), Kanada (Platz 7 mit 188 Reisezielen), den USA (Platz 9 mit 186 Reisezielen) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), die in den letzten zehn Jahren zu den größten Aufsteigern gehörten und seit 2015 weitere 72 Reiseziele hinzugewonnen haben, so dass sie mit visumfreiem Zugang zu 185 Reisezielen weltweit auf Platz 10 liegen.

US-amerikanische und britische Pässe gehören zu den größten Verlierern

Nur 22 der 199 Pässe der Welt sind in den letzten zehn Jahren in der Rangliste des Henley Passport Index zurückgefallen. Überraschenderweise sind die USA der zweitgrößte Absteiger zwischen 2015 und 2025 nach Venezuela, wo sie um sieben Plätze von Platz 2 auf Platz 9 zurückfielen. Vanuatu ist der drittgrößte Verlierer, gefolgt vom britischen Pass, der 2015 noch an der Spitze des Index stand, jetzt aber auf Platz 5 liegt. Die Liste der Top-5-Verlierer wird von Kanada vervollständigt, das in den letzten zehn Jahren um drei Ränge von Platz 4 auf den aktuellen Platz 7 zurückgefallen ist.

Im Gegensatz dazu gehört China zu den größten Aufsteigern: Es klettert von Platz 94 im Jahr 2015 auf Platz 60 im Jahr 2025, wobei die Zahl der visumfreien Ziele um 40 steigt. Auch in Bezug auf seine Offenheit gegenüber anderen Nationen hat China im Henley Openness Index einen Sprung nach oben gemacht. In diesem Index werden alle 199 Länder weltweit nach der Anzahl der Nationalitäten eingestuft, denen sie die Einreise ohne vorheriges Visum gestatten. Allein im vergangenen Jahr gewährte China weiteren 29 Ländern visumfreien Zugang und liegt nun mit 58 Ländern auf Platz 80, verglichen mit seinem Rivalen Amerika, das auf Platz 84 rangiert und nur 46 anderen Ländern den visumfreien Zugang gewährt.

Annie Pforzheimer, Senior Associate beim Washingtoner Thinktank Center for Strategic and International Studies, kommentiert im Henley Global Mobility Report 2025 , dass „schon vor einer zweiten Trump-Präsidentschaft die politischen Trends in den USA deutlich nach innen gerichtet und isolationistisch waren. Wenn Zölle und Abschiebungen die Standardinstrumente der Trump-Administration sind, werden die USA auf dem Mobilitätsindex nicht nur vergleichsweise, sondern wahrscheinlich auch in absoluten Zahlen weiter zurückfallen. Dieser Trend in Verbindung mit Chinas größerer Offenheit wird wahrscheinlich dazu führen, dass Asien weltweit eine größere Soft Power Dominanz erlangt."

Amerikaner sind die besten Bewerber für eine zweite Staatsbürgerschaft

US-amerikanische Staatsangehörige stellen derzeit die größte Gruppe von Antragstellern für alternative und Staatsbürgerschaft dar, auf die erstaunliche 21 % aller Investitionsmigrationsprogramme Anträge entfallen, die bei Henley & Partners im Jahr 2024 eingehen.

In einem Kommentar in dem Bericht sagt Prof. Peter J. Spiro, ein führender Experte auf dem Gebiet der doppelten Staatsbürgerschaft, dass „die Trump-Reprise ein weiteres wertvolles Element für alternative Aufenthalts- oder Staatsbürgerschaftsrechte hervorhebt: Versicherung gegen politische Risiken. Dieses Mal steht mehr auf dem Spiel. Es besteht das Gefühl, dass Trump das, was er will, auch bekommen kann. Seine politische Agenda ist, gelinde gesagt, sprunghaft, und die Amerikaner können Stabilität nicht mehr als selbstverständlich ansehen. Trump kann auch bei Außenseitern wankelmütig sein. Es ist so gut wie sicher, dass er die berüchtigten „Einreiseverbote" zu Beginn der neuen Amtszeit wieder aufleben lassen wird."

