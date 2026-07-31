Pesanan Berulang Pacu Pertumbuhan Jentera Konkrit Antarabangsa Zoomlion

CHANGSHA, China, 31 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") memperluas kehadirannya dalam pasaran jentera konkrit antarabangsa, dengan pesanan berulang mencerminkan peningkatan keyakinan pelanggan terhadap peralatan dan keupayaan perkhidmatan tempatannya. Syarikat terus memajukan penghantaran produk, pembangunan pasaran dan sokongan setempat di seluruh pasaran antarabangsa yang utama pada 2026.

Seiring dengan pelancaran produk baharu dan pembangunan pasaran, pembelian berulang semakin menjadi petunjuk penting terhadap keyakinan pelanggan. Bagi pelanggan jentera pembinaan, keputusan pembelian bukan sahaja dipengaruhi oleh spesifikasi peralatan, tetapi juga prestasi produk dari semasa ke semasa dalam keadaan operasi yang mencabar. Kebolehpercayaan, kecekapan pengepaman, kebolehsuaian dan sokongan tempatan yang responsif semuanya memainkan peranan penting dalam menentukan sama ada pesanan awal berkembang menjadi perkongsian jangka panjang.

Penyedia perkhidmatan konkrit yang berpangkalan di Panama, Ital Concretos, S.A., memberikan contoh jelas. Ditubuhkan pada 2017 dan beribu pejabat di La Chorrera, barat Panama, syarikat membekalkan konkrit bancuhan siap serta menyokong projek kediaman, komersial dan infrastruktur di seluruh rantau tersebut.

Pada September 2025, selepas mengadakan perbincangan dan membuat perbandingan peralatan daripada beberapa pengeluar, Ital Concretos membeli trak pam konkrit Zoomlion pertamanya, iaitu model 43-meter. Pesanan itu menandakan permulaan kerjasama antara kedua-dua syarikat dan memberi peluang kepada pelanggan untuk menilai peralatan tersebut dalam keadaan pembinaan tempatan.

Selepas penghantaran, trak pam itu digunakan dalam pelbagai projek. Menurut maklum balas pelanggan, peralatan tersebut mengekalkan prestasi pengepaman yang boleh diharap dan beradaptasi dengan baik terhadap keperluan projek yang berbeza, tanpa sebarang isu berkaitan kualiti dilaporkan sepanjang operasi biasa. Prestasinya, berserta sokongan perkhidmatan tempatan Zoomlion, memberi keyakinan yang lebih tinggi kepada Ital Concretos bagi mengukuhkan kerjasama.

Pada Jun 2026, Ital Concretos membuat pesanan berulang bagi sebuah trak pam konkrit Zoomlion 62-meter. Model yang lebih besar itu memberikan syarikat dengan jangkauan yang lebih luas dan kapasiti operasi yang lebih tinggi, sekali gus membolehkannya menyokong projek yang lebih besar dan lebih kompleks secara lebih cekap. Peralihan daripada model 43-meter kepada unit 62-meter turut menunjukkan bagaimana keyakinan yang dibina menerusi pembelian pertama mampu menjurus kepada permintaan terhadap peralatan berkapasiti lebih tinggi.

Sejak itu, Ital Concretos telah membuat pesanan bagi tiga lagi trak pam konkrit Zoomlion, sekali gus memperkukuh lagi perkongsian tersebut dan memperbesar kumpulan peralatan Zoomlion.

Pesanan berulang itu menonjolkan kepentingan kebolehpercayaan yang terbukti, produktiviti dan perkhidmatan responsif dalam membina hubungan jangka panjang bersama pelanggan. Bagi Zoomlion, pesanan di Panama itu menunjukkan bagaimana prestasi peralatan dalam keadaan operasi sebenar, yang disokong oleh keupayaan perkhidmatan setempat, mampu mengubah pembelian awal menjadi kerjasama yang berterusan.

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