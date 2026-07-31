Les commandes récurrentes stimulent la croissance internationale de Zoomlion dans le secteur des machines pour le béton

CHANGSHA, Chine, 31 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») augmente sa présence sur les marchés internationaux des machines à béton, les commandes récurrentes témoignant de la confiance croissante des clients dans ses équipements et de ses capacités de service au niveau local. L'entreprise a continué de accélérer ses livraisons de produits, le développement des marchés et le soutien localisé sur les principaux marchés internationaux en 2026.

Parallèlement aux lancements de nouveaux produits et au développement du marché, les achats récurrents deviennent un indicateur important de la confiance des clients. Pour les clients de machines de construction, les décisions d'achat ne reposent pas uniquement sur les caractéristiques techniques des équipements, mais aussi sur la façon dont les produits se comportent au fil du temps dans des conditions d'exploitation exigeantes. La fiabilité, l'efficacité du pompage, l'adaptabilité et un soutien local réactif jouent tous un rôle important dans le développement d'une commande initiale en partenariat à plus long terme.

Ital Concretos, S.A., fournisseur de services de béton basé au Panama, offre un bon exemple. Fondée en 2017, et dont le siège social est situé à La Chorrera dans l'ouest du Panama, l'entreprise fournit du béton prêt à l'emploi et soutient des projets résidentiels, commerciaux et d'infrastructures dans toute la région.

En septembre 2025, à la suite de discussions et d'une comparaison entre les équipements de plusieurs fabricants, Ital Concretos achète son premier camion-pompe à béton Zoomlion, un modèle de 43 mètres. La commande a marqué le début de la coopération entre les deux entreprises et a permis au client d'évaluer l'équipement dans des conditions de construction locales.

Après la livraison, le camion-pompe a été déployé dans un éventail de projets. Selon les commentaires du client, l'équipement a maintenu une performance de pompage fiable et s'est bien adapté aux différentes exigences du projet, et aucun problème lié à la qualité n'a été signalé lors d'opérations régulières. Ses performances, ainsi que le soutien du service local de Zoomlion, ont renforcé la confiance d'Ital Concretos dans l'approfondissement de cette coopération.

En juin 2026, Ital Concretos a commandé un nouveau camion-pompe à béton Zoomlion de 62 mètres. Ce plus grand modèle offre à l'entreprise une portée et une capacité d'exploitation plus importantes, lui permettant ainsi de soutenir plus efficacement des projets plus vastes et plus complexes. Le passage d'un modèle de 43 mètres à une unité de 62 mètres montre également comment la confiance acquise lors du premier achat peut mener à la demande d'équipements de plus grande capacité.

Depuis, Ital Concretos a commandé trois camions-pompes à béton Zoomlion supplémentaires, renforçant ainsi le partenariat et augmentant son parc d'équipements Zoomlion.

Les commandes récurrentes soulignent l'importance d'une fiabilité éprouvée, d'une productivité et d'un service réactif dans l'établissement de relations à long terme avec les clients. Pour Zoomlion, les commandes du Panama montrent comment les performances de l'équipement dans des conditions réelles, soutenues par des capacités de service localisées, peuvent transformer un achat initial en une coopération soutenue.