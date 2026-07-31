ยอดสั่งซื้อซ้ำขับเคลื่อนการเติบโตในตลาดเครื่องจักรคอนกรีตระดับนานาชาติของ Zoomlion
News provided byZoomlion
31 Jul, 2026, 21:39 CST
ฉางซา จีน 31 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- บริษัท Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") กำลังขยับขยายการดำเนินงาน และการเติบโตในตลาดเครื่องจักรคอนกรีตระดับนานาชาติ โดยมียอดสั่งซื้อซ้ำเป็นสิ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าต่ออุปกรณ์ และศักยภาพการบริการในท้องถิ่นของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังคงเดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์ พัฒนาตลาด และยกระดับการสนับสนุนในท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมตลาดหลักในต่างประเทศตลอดปี 2569
การสั่งซื้อซ้ำที่เคียงคู่ไปกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายตลาด ได้กลายมาเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงถึงความไว้วางใจของลูกค้า เพราะสำหรับลูกค้าในกลุ่มเครื่องจักรกลการก่อสร้างแล้ว การตัดสินใจซื้อไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสิทธิภาพการทำงานจริงในระยะยาวภายใต้สภาวะการทำงานที่ท้าทาย ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพการปั๊ม ความสามารถในการปรับตัว และการบริการในท้องถิ่นที่ฉับไว ต่างมีบทบาทสำคัญยิ่งในการต่อยอดคำสั่งซื้อแรกเริ่มให้กลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
Ital Concretos, S.A. ผู้ให้บริการด้านคอนกรีตในประเทศปานามา ถือเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในเรื่องนี้ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2560 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองลาชอร์เรรา ทางตะวันตกของปานามา โดยเป็นผู้จัดหาคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อสนับสนุนโครงการที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และโครงสร้างพื้นฐานทั่วทั้งภูมิภาค
ในเดือนกันยายน 2568 หลังจากผ่านการเจรจาและเปรียบเทียบอุปกรณ์จากผู้ผลิตหลายราย Ital Concretos ได้ตัดสินใจสั่งซื้อรถปั๊มคอนกรีต Zoomlion คันแรก ซึ่งเป็นรุ่นขนาด 43 เมตร คำสั่งซื้อนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างสองบริษัท และเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ภายใต้สภาวะการก่อสร้างจริงในท้องถิ่น
หลังจากที่ส่งมอบ รถปั๊มคอนกรีตดังกล่าวได้ถูกนำไปปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ มากมาย ผลตอบรับของลูกค้าระบุว่า อุปกรณ์สามารถคงประสิทธิภาพการปั๊มที่น่าเชื่อถือแ ละปรับตัวเข้ากับความต้องการของโครงการที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีรายงานปัญหาด้านคุณภาพระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติ ประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยม ประกอบกับการสนับสนุนด้านการบริการในท้องถิ่นของ Zoomlion ได้สร้างความมั่นใจให้แก่ Ital Concretos ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ในเดือนมิถุนายน 2026 Ital Concretos ได้ตัดสินใจส่งคำสั่งซื้อซ้ำสำหรับรถปั๊มคอนกรีต Zoomlion รุ่นความยาว 62 เมตร รถรุ่นขนาดใหญ่ขึ้นนี้ช่วยเพิ่มระยะการทำงานและศักยภาพการปฏิบัติงาน พร้อมกับช่วยให้บริษัทสามารถรองรับโครงการที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น การขยับขยายจากรุ่น 43 เมตร มาสู่รุ่น 62 เมตร ยังสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่นที่สร้างขึ้นจากการซื้อครั้งแรกสามารถต่อยอดไปสู่ความต้องการเครื่องจักรที่มีสมรรถนะสูงขึ้นได้อย่างไร
นับแต่นั้นมา Ital Concretos ได้ส่งคำสั่งซื้อรถปั๊มคอนกรีต Zoomlion เพิ่มเติมอีก 3 คัน ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์พันธมิตรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขยายกลุ่มอุปกรณ์ Zoomlion ของบริษัทให้ขยายใหญ่ขึ้น
ยอดสั่งซื้อซ้ำเหล่านี้ยังตอกย้ำถึงความสำคัญของความน่าเชื่อถือที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ผลิตภาพ และการบริการที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ซึ่งสำหรับ Zoomlion แล้ว คำสั่งซื้อจากปานามาแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการทำงานจริงที่ได้รับการสนับสนุนจากศักยภาพการบริการในท้องถิ่น สามารถเปลี่ยนคำสั่งซื้อแรกเริ่มให้กลายเป็นความร่วมมืออย่างยั่งยืนได้อย่างไร
SOURCE Zoomlion
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