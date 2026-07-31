Los pedidos repetidos impulsan el crecimiento internacional de Zoomlion en maquinaria para hormigón

CHANGSHA, China, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") está consolidando su presencia en los mercados internacionales de maquinaria para hormigón, y los pedidos recurrentes reflejan la creciente confianza de los clientes en sus equipos y en su servicio técnico local. La empresa sigue con el impulso de las entregas de productos, el desarrollo de mercado y el soporte técnico local en mercados internacionales clave durante 2026.

Además de los lanzamientos de nuevos productos y el desarrollo de mercado, las compras recurrentes se están convirtiendo en un importante indicador de la confianza del cliente. Para los clientes de maquinaria de construcción, las decisiones de compra no solo dependen de las especificaciones del equipo, sino también de su rendimiento a lo largo del tiempo en condiciones operativas exigentes. La fiabilidad, la eficiencia de bombeo, la adaptabilidad y un soporte técnico local eficaz desempeñan un papel fundamental a la hora de que un pedido inicial se convierta en una colaboración a largo plazo.

La empresa panameña de servicios de concreto Ital Concretos, S.A. proporciona un claro ejemplo de ello. Fundada en 2017 y con sede en La Chorrera, al oeste de Panamá, la compañía suministra concreto premezclado y brinda apoyo a proyectos residenciales, comerciales y de infraestructura en toda la región.

En septiembre de 2025, tras conversaciones y una comparación de equipos de varios fabricantes, Ital Concretos adquirió su primer camión bomba de concreto Zoomlion, un modelo de 43 metros. Este pedido marcó el inicio de la colaboración entre ambas empresas y le brindó al cliente la oportunidad de evaluar el equipo en condiciones de construcción locales.

Tras llevar a cabo su entrega, el camión bomba se desplegó en diversos proyectos. Según los comentarios de los clientes, el equipo mantuvo un rendimiento de bombeo fiable y se adaptó bien a los diferentes requisitos de cada proyecto, sin que se registraran problemas de calidad durante su funcionamiento habitual. Su rendimiento, junto con el servicio de asistencia técnica local de Zoomlion, infundió en Ital Concretos una mayor confianza para profundizar la colaboración.

En junio de 2026, Ital Concretos realizó un nuevo pedido de un camión bomba de hormigón Zoomlion de 62 metros. Este modelo de mayor tamaño proporciona a la empresa un mayor alcance y capacidad operativa, lo que le permite dar soporte a proyectos más grandes y complejos con mayor eficiencia. El paso de un modelo de 43 metros a una unidad de 62 metros también demuestra cómo la confianza generada tras la primera compra puede derivar en la demanda de equipos de mayor capacidad.

Ital Concretos ha realizado pedidos adicionales de tres camiones bomba de hormigón Zoomlion, fortaleciendo con ello la alianza y ampliando su flota de equipos Zoomlion.

Estos pedidos repetidos sirven para destacar aún más la importancia de la fiabilidad, la productividad y el servicio de atención al cliente para construir relaciones duraderas con los clientes. Para Zoomlion, los pedidos en Panamá demuestran cómo el rendimiento de los equipos en condiciones reales, respaldado por capacidades de servicio localizadas, puede convertir una compra inicial en una cooperación sostenida.