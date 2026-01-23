Ozelle traz diagnósticos prontos para cenários e impulsionados por IA para a WHX Labs Dubai 2026

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 23 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Ozelle, inovadora global em diagnósticos inteligentes, apresentará sua solução de última geração na WHX Labs Dubai 2026 (10 a 13 de fevereiro, estande S1.D58). Sob o tema "IA × CBM: A Próxima Geração de Morfologia Sanguínea Completa", Ozelle destacará como os testes de diagnóstico podem evoluir além dos analisadores independentes em direção a soluções inteligentes e prontas para cenários, projetadas para preencher a lacuna entre a precisão de laboratório e os ambientes clínicos do mundo real.

WHX Dubai - Convite Ozelle - redefine diagnósticos

AI × CBM: Veja mais. Faça diagnósticos de forma mais inteligente.

A Morfologia Sanguínea Completa (CBM) da Ozelle, impulsionada por IA, redefine o diagnóstico hematológico, combinando imagens de alta resolução com análise algorítmica em tempo real. Indo além dos dados numéricos tradicionais, o sistema identifica células multiclassificadas — incluindo NST, NSG, ALY e RET — permitindo a detecção precoce e decisões clínicas mais informadas a partir de uma única gota de sangue.

Testes tudo-em-um: painéis flexíveis orientados por cenários

A solução integra hematologia, bioquímica e imunoensaio em um único fluxo de trabalho livre de manutenção. Os médicos podem criar painéis flexíveis e sob demanda adaptados a cenários específicos: tipagem de infecção (CBC+CRP+SAA), cuidados com diabetes (CBC+HbA1c) e triagem cardíaca (CBC+NT-proBNP), entre outros. Essa versatilidade permite que clínicas e farmácias de cuidados primários forneçam resultados completos com eficiência inigualável.

Bancada Inteligente de IA: dos resultados à orientação diagnóstica

Um destaque importante no WHX Labs Dubai será a Bancada Inteligente de IA (Open Dx) da Ozelle, uma bancada de diagnóstico unificada construída diretamente no analisador. O sistema integra perfeitamente a solicitação de testes, a revisão de resultados e a orientação assistida por IA em um único fluxo de trabalho, permitindo que os médicos passem eficientemente dos testes para a interpretação com maior confiança.

A bancada de trabalho transforma relatórios estáticos tradicionais em insights de diagnóstico interativos, identificando automaticamente descobertas anormais, sinalizando riscos potenciais e fornecendo interpretações gerais estruturadas. Por meio da funcionalidade de IA de conversação, os médicos podem explorar ainda mais os resultados por meio da consulta interativa de relatórios. Em aplicações veterinárias, a Bancada de IA também oferece suporte à orientação diagnóstica assistida por IA e a referências de medicamentos adaptadas especificamente ao cuidado animal.

Escala global, precisão validada

Os recursos de IA da Ozelle estão ancorados em mais de 50.000 instalações em todo o mundo, gerando mais de 50 milhões de imagens de células diariamente. Esse banco de dados, que excede 100 bilhões de pontos de dados do mundo real, garante algoritmos continuamente refinados validados por meio de um sistema de controle de qualidade exclusivo do setor.

A Ozelle convida todos os participantes para a WHX Labs Dubai (estande S1.D58) para demonstrações ao vivo e sessões interativas para experimentar como a IA × CBM está moldando o futuro dos testes de diagnóstico. Deixe uma mensagem para garantir sua reunião e vivenciá-la ao vivo.

Contato Ozelle

www.ozellemed.com

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2867395/WHX_Dubai_Ozelle_invitation.jpg

FONTE Ozelle