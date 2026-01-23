Ozelle lleva diagnósticos basados en IA y preparados para escenarios a WHX Labs Dubai 2026

DUBAI, EAU, 23 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Ozelle, empresa global innovadora en diagnóstico inteligente, presentará su solución de última generación en WHX Labs Dubái 2026 (del 10 al 13 de febrero, expositor S1.D58). Bajo el lema "IA × CBM: La próxima generación de morfología sanguínea completa", Ozelle destacará cómo las pruebas diagnósticas pueden evolucionar más allá de los analizadores independientes hacia soluciones inteligentes y adaptadas a cada situación, diseñadas para acortar la distancia entre la precisión de laboratorio y los entornos clínicos reales.

WHX Dubai - Ozelle invitation-reshapes diagnostics

IA × CBM: Vea más. Diagnostique con mayor inteligencia.

La Morfología Sanguínea Completa (CBM) de Ozelle, impulsada por IA, redefine el diagnóstico hematológico al combinar imágenes de alta resolución con análisis algorítmico en tiempo real. Más allá de los datos numéricos tradicionales, el sistema identifica células multiclasificadas, como NST, NSG, ALY y RET, lo que permite una detección más temprana y la toma de decisiones clínicas más informadas a partir de una sola gota de sangre.

Pruebas todo en uno: paneles flexibles basados en escenarios

La solución integra hematología, bioquímica e inmunoensayo en un único flujo de trabajo sin necesidad de mantenimiento. Los médicos pueden crear paneles flexibles y a demanda, adaptados a cada situación: tipificación de infecciones (hemograma completo + PCR + AAS), atención diabética (hemograma completo + HbA1c) y cribado cardíaco (hemograma completo + NT-proBNP), entre otros. Esta versatilidad permite a las clínicas de atención primaria y farmacias ofrecer resultados completos con una eficiencia inigualable.

Banco de trabajo de IA inteligente: de los resultados a la orientación diagnóstica

Un punto clave en WHX Labs Dubai será el Intelligent AI Workbench (Open Dx) de Ozelle, un entorno de diagnóstico unificado integrado directamente en el analizador. El sistema integra a la perfección la solicitud de pruebas, la revisión de resultados y la guía asistida por IA en un único flujo de trabajo, lo que permite a los profesionales clínicos pasar de las pruebas a la interpretación con mayor eficiencia y confianza.

El entorno de trabajo transforma los informes estáticos tradicionales en información diagnóstica interactiva, identificando automáticamente hallazgos anormales, señalando posibles riesgos y proporcionando interpretaciones generales estructuradas. Gracias a la funcionalidad de IA conversacional, los profesionales clínicos pueden explorar los resultados con mayor profundidad mediante la consulta interactiva de informes. En aplicaciones veterinarias, el entorno de trabajo de IA también facilita la guía diagnóstica asistida por IA y la referencia de medicamentos adaptada específicamente al cuidado animal.

Escala global, precisión validada

Las capacidades de IA de Ozelle se sustentan en más de 50.000 instalaciones en todo el mundo, que generan más de 50 millones de imágenes celulares al día. Esta base de datos, con más de 100.000 millones de puntos de datos reales, garantiza algoritmos continuamente perfeccionados y validados mediante un sistema de control de calidad exclusivo en la industria.

Ozelle invita a todos los asistentes a WHX Labs Dubái (expositor S1.D58) para demostraciones en directo y sesiones interactivas donde podrán experimentar cómo la IA × CBM está transformando el futuro de las pruebas de diagnóstico. Deje un mensaje para reservar su reunión y vivirla en directo.

Contacte con Ozelle

www.ozellemed.com

[email protected]