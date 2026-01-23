Ozelle bringt KI-gestützte, szenarioreife Diagnostik zu WHX Labs Dubai 2026

DUBAI, VAE, 23. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Ozelle, ein globaler Innovator im Bereich der intelligenten Diagnostik, wird seine Lösung der nächsten Generation auf der WHX Labs Dubai 2026 (10.-13. Februar, Stand S1.D58) vorstellen. Unter dem Thema „AI × CBM: The Next-Generation of Complete Blood Morphology" wird Ozelle aufzeigen, wie sich diagnostische Tests über eigenständige Analysegeräte hinaus zu intelligenten, szenarioreifen Lösungen entwickeln können, die die Lücke zwischen der Präzision im Labor und der realen klinischen Umgebung schließen.

AI × CBM: Mehr sehen. Intelligenter diagnostizieren.

Die KI-gestützte Complete Blood Morphology (CBM) von Ozelle definiert die Hämatologie-Diagnostik neu, indem sie hochauflösende Bildgebung mit algorithmischer Echtzeitanalyse kombiniert. Das System geht über herkömmliche numerische Daten hinaus und identifiziert mehrfach klassifizierte Zellen – einschließlich NST, NSG, ALY und RET – und ermöglicht so eine frühere Erkennung und fundiertere klinische Entscheidungen aus einem einzigen Blutstropfen.

All-in-One-Tests: Szenario-gesteuerte, flexible Panels

Die Lösung integriert Hämatologie, Biochemie und Immunoassay in einen einzigen, wartungsfreien Arbeitsablauf. Kliniker können flexible, bedarfsgerechte Panels für bestimmte Szenarien erstellen: Infektionstypisierung (CBC+CRP+SAA), Diabetesvorsorge (CBC+HbA1c), Herzscreening (CBC+NT-proBNP) und mehr. Dank dieser Vielseitigkeit können Primärversorgungskliniken und Apotheken umfassende Ergebnisse mit unübertroffener Effizienz liefern.

Intelligente KI-Workbench: Von Ergebnissen zu diagnostischen Hinweisen

Ein wichtiges Highlight auf der WHX Labs Dubai wird die Intelligent AI Workbench (Open Dx) von Ozelle sein, eine einheitliche Diagnose-Workbench, die direkt in das Analysegerät integriert ist. Das System integriert die Testbestellung, die Überprüfung der Ergebnisse und die KI-gestützte Anleitung nahtlos in einen einzigen Arbeitsablauf, so dass die Kliniker effizient und mit größerer Sicherheit von der Testdurchführung zur Auswertung übergehen können.

Die Workbench verwandelt herkömmliche statische Berichte in interaktive diagnostische Einblicke, indem sie automatisch abnormale Befunde identifiziert, potenzielle Risiken kennzeichnet und strukturierte Übersichtsinterpretationen liefert. Durch konversationelle KI-Funktionalität können Kliniker die Ergebnisse über eine interaktive Berichtsabfrage weiter untersuchen. In der Veterinärmedizin unterstützt die KI-Workbench auch KI-gestützte Diagnoseanleitungen und speziell auf die Tierpflege zugeschnittene Medikamentenempfehlungen.

Globaler Maßstab, validierte Präzision

Die KI-Fähigkeiten von Ozelle sind in über 50.000 Installationen weltweit verankert, die täglich über 50 Millionen Zellbilder generieren. Diese Datenbank, die mehr als 100 Milliarden reale Datenpunkte umfasst, gewährleistet kontinuierlich verfeinerte Algorithmen, die durch ein branchenexklusives Qualitätskontrollsystem validiert werden.

Ozelle lädt die Besucher der WHX Labs Dubai (Stand S1.D58) zu Live-Demonstrationen und interaktiven Sitzungen ein, um zu erfahren, wie AI × CBM die Zukunft der diagnostischen Tests gestaltet. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, um Ihr Meeting zu sichern und die Lösung live zu erleben.

