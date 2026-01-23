Ozelle ofrece diagnósticos basados en IA y preparados para escenarios en WHX Labs Dubai 2026

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 23 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Ozelle, innovadora mundial en diagnóstico inteligente, presentará su solución de próxima generación en WHX Labs Dubai 2026 (del 10 al 13 de febrero, en el stand S1.D58). Con el tema "AI × CBM: The Next-Generation of Complete Blood Morphology" (IA × CBM: la próxima generación de morfología completa de la sangre), Ozelle destacará de qué manera las pruebas de diagnóstico pueden evolucionar más allá de los analizadores independientes hacia soluciones inteligentes y listas para escenarios diseñadas para acortar la diferencia entre la precisión de un laboratorio y los entornos clínicos del mundo real.

AI × CBM: Ver más. Diagnosticar de manera más inteligente.

La morfología completa de sangre (CBM) impulsada por IA de Ozelle redefine el diagnóstico hematológico al combinar imágenes de alta resolución con análisis algorítmico en tiempo real. Más allá de los datos numéricos tradicionales, el sistema identifica células multiclasificadas, incluidas NST, NSG, ALY y RET, lo que permite una detección más temprana y decisiones clínicas más informadas a partir de una sola gota de sangre.

Pruebas todo en uno: paneles flexibles basados en escenarios

La solución integra hematología, bioquímica e inmunoensayo en un único flujo de trabajo sin mantenimiento. Los médicos pueden crear paneles flexibles y bajo demanda adaptados a escenarios específicos: tipificación de infecciones (CBC+CRP+SAA), atención de la diabetes (CBC+HbA1c) y detección cardíaca (CBC+NT-proBNP), entre otros. Esta versatilidad permite a las clínicas de atención primaria y farmacias ofrecer resultados integrales con una eficiencia inigualable.

Intelligent AI Workbench: de los resultados a la orientación en los diagnósticos

Un punto destacado clave en WHX Labs Dubai será el Intelligent AI Workbench (Open Dx) (Banco de trabajo inteligente con IA (Open Dx)) de Ozelle, un banco de trabajo de diagnóstico unificado integrado directamente en el analizador. El sistema integra a la perfección la solicitud de pruebas, la revisión de resultados y la orientación asistida por IA en un solo flujo de trabajo, lo que permite a los médicos pasar de manera eficiente de las pruebas a la interpretación con mayor confianza.

El banco de trabajo transforma los informes estáticos tradicionales en información diagnóstica interactiva al identificar automáticamente hallazgos anormales, marcar riesgos potenciales y ofrecer interpretaciones generales estructuradas. Gracias a la funcionalidad de IA conversacional, los médicos pueden explorar más a fondo los resultados mediante la consulta interactiva de informes. Además, en aplicaciones veterinarias, el banco de trabajo de IA admite orientación de diagnóstico asistida por IA y referencias de medicamentos adaptadas específicamente al cuidado de los animales.

Escala mundial, precisión validada

Las capacidades de IA de Ozelle están arraigadas en más de 50.000 centros en todo el mundo, los que generan más de 50 millones de imágenes celulares al día. Esta base de datos, que supera los 100 mil millones de puntos de datos del mundo real, garantiza algoritmos continuamente refinados validados mediante un sistema de control de calidad exclusivo del sector.

Ozelle invita a todos quienes asistan a WHX Labs Dubai (stand S1.D58) a ver demostraciones en vivo y sesiones interactivas para experimentar cómo la IA × CBM está redefiniendo el futuro de las pruebas de diagnóstico. Deje un mensaje para asegurar su reunión y experimentarla en vivo.

