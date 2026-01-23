Ozelle présente des diagnostics prêts à l'emploi et activés par l'IA au WHX Labs Dubai 2026

DUBAÏ, EAU, 23 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Ozelle, innovateur mondial en matière de diagnostics intelligents, va présenter sa solution de nouvelle génération au cours de WHX Labs Dubai 2026 (10-13 février, stand S1.D58). Sous le thème « AI × CBM: The Next-Generation of Complete Blood Morphology » (IA x CBM : la prochaine génération de morphologie sanguine complète), Ozelle expliquera comment les tests de diagnostic peuvent évoluer au-delà des analyseurs autonomes vers des solutions intelligentes, prêtes à l'emploi, conçues pour combler le fossé entre la précision du laboratoire et les environnements cliniques du monde réel.

IA × Morphologie sanguine complète : meilleure vision. meilleur diagnostic.

La morphologie sanguine complète d'Ozelle, activée par l'IA, redéfinit les diagnostics hématologiques en combinant l'imagerie à haute résolution et l'analyse algorithmique en temps réel. Au-delà des données numériques traditionnelles, le système identifie des cellules multi-classifiées, notamment les neutrophiles segmentés (NST), les neutrophiles segmentés granuleux (NSG), les lymphocytes atypiques (ALY) et les réticulocytes (RET), permettant une détection plus précoce et des décisions cliniques plus informées à partir d'une seule goutte de sang.

Tests tout-en-un : des panels flexibles et basés sur des scénarios

La solution intègre l'hématologie, la biochimie et les immunoessais dans un seul flux de travail nécessitant aucun entretien. Les cliniciens peuvent créer des panels flexibles, à la demande, adaptés à des scénarios spécifiques, notamment le typage des infections (Numération formule sanguine (NFS) + Protéine C-réactive (CRP) + Amyloïde A sérique (SAA)), le traitement du diabète (NFS + Hémoglobine glyquée (HbA1c)) et le dépistage cardiaque (NFS + Peptide natriurétique de type B (NT-proBNP)). Cette polyvalence permet aux cliniques de soins primaires et aux pharmacies de fournir des résultats complets avec une efficacité inégalée.

Plateforme d'intelligence artificielle : des résultats à l'orientation diagnostique

L'un des points forts du WHX Labs Dubai sera l'outil IA intelligent (Open Dx) d'Ozelle, un outil de diagnostic unifié intégré directement à l'analyseur. Le système fusionne la commande de tests, l'examen des résultats et les conseils assistés par l'IA dans un seul flux de travail, ce qui permet aux cliniciens de passer efficacement du test à l'interprétation avec une plus grande confiance.

La plateforme transforme les rapports statiques traditionnels en diagnostics interactifs, en identifiant automatiquement les résultats anormaux, en signalant les risques potentiels et en fournissant des interprétations structurées. Grâce à la fonctionnalité de l'IA conversationnelle, les cliniciens peuvent approfondir les résultats à travers une consultation interactive des rapports. Dans les applications vétérinaires, l'AI Workbench prend également en charge les conseils de diagnostic assistés par l'IA et les références de médicaments adaptées spécifiquement aux soins des animaux.

Échelle mondiale, précision validée

Les capacités d'IA d'Ozelle sont fondées sur plus de 50 000 installations dans le monde entier, générant plus de 50 millions d'images cellulaires par jour. Cette base de données, qui dépasse 100 milliards de points de données réelles, permet d'affiner en permanence les algorithmes validés par un système de contrôle de la qualité exclusif à l'industrie.

Ozelle invite tous les participants à WHX Labs Dubai (Stand S1.D58) pour des démonstrations en direct et des sessions interactives afin de découvrir comment AI × CBM façonne l'avenir des tests de diagnostic. Laissez un message pour organiser un rendez-vous et découvrir en direct ces innovations.

