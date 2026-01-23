Ozelle社、WHX Labs Dubai 2026にAI搭載のシナリオ対応診断を出展

ドバイ、アラブ首長国連邦、2026年1月23日 /PRNewswire/ -- インテリジェント診断の世界的イノベーターであるOzelle社は、WHX Labs Dubai 2026（2月10〜13日、ブースS1.D58）で次世代ソリューションを展示します。「AI × CBM：完全な血液形態の次世代」というテーマで、Ozelle社は診断検査がスタンドアロン型分析装置を超えて、研究所グレードの精度と実臨床環境のギャップを埋めるために開発されたインテリジェントでシナリオ対応のソリューションに進化できる方法について紹介します。

AI × CBM：もっと調べて、スマートに診断する。

WHX Dubai - Ozelle invitation-reshapes diagnostics

Ozelle社のAI搭載された完全血液形態（CBM）は、高解像度イメージングとリアルタイムのアルゴリズム分析を組み合わせることで血液診断を再定義します。このシステムは従来の数値データを超えてNST、NSG、ALY、RETを含む多分類細胞を識別し、1滴の血液でさらに早期段階での検出とより多くの情報に基づいた臨床判断を実現します。

オール・イン・ワンのテスト：シナリオ主導の柔軟なパネル

このソリューションによって血液学、バイオ化学、免疫測定が1つのメンテナンス不要のワークフローに統合されます。臨床医は、特定のシナリオにカスタマイズされた柔軟なオンデマンド・パネルを構築することができます：感染症の識別（CBC+CRP+SAA）、糖尿病治療（CBC+HbA1c）、心臓スクリーニング（CBC+NT-proBNP）など。この万能性により、初期診療所や薬局は比類のない効率性で包括的な結果を提供できるようになります。

インテリジェントAIワークベンチ：結果から診断指針へ

WHX Labs Dubaiの主なハイライトは、分析装置に直接組み込まれた統合診断ワークベンチであるOzelle社のインテリジェントAIワークベンチ（Open Dx）です。本システムによって検査の順序付け、結果レビュー、AI支援ガイダンスは1つのワークフローにシームレスに統合され、臨床医はより高い信頼性を持って検査から解釈へ効率的に進めることが可能になります。

ワークベンチは異常な結果を自動的に識別し、潜在的なリスクを通知し、構造化された概要解釈を提供することで、従来の静的レポートをインタラクティブな診断インサイトに変換します。会話型AI機能により、臨床医はインタラクティブ・レポートを調査することで、結果をさらに詳しく調べることができます。獣医学の用途では、AI WorkbenchはAI支援による診断ガイダンスや動物の治療に特化した投薬資料もサポートしています。

世界規模、検証された精度

Ozelle社のAI機能は世界5万台以上の施設によって支えられて、毎日5000万枚以上の細胞画像を生成しています。このデータベースは1,000億を超える実世界のデータポイントで構成され 、業界限定の品質管理システムを通じて継続的に洗練されたアルゴリズムの検証が保証されます。

Ozelle社はWHX Labs Dubai（ブースS1.D58）の訪問者全員を招待してライブデモやインタラクティブ・セッションを披露し、AI × CBMがどのように診断検査の未来を形成するか体験できます。メッセージを残して予約を確保し、ライブを体験してください。

