오젤, 두바이 WHX Labs 2026에서 AI 기반 시나리오 대응 진단 솔루션 공개

두바이, 아랍에미리트 2026년 1월 23일 /PRNewswire/ -- 지능형 진단 분야의 글로벌 혁신 기업 오젤(Ozelle)이 올해 열리는 두바이 WHX Labs 2026(2월 10일~13일, 부스 S1.D58)에서 자사의 차세대 솔루션을 선보인다. 'AI × CBM: 차세대 CBM(AI x CBM: The Next-Generation of Complete Blood Morphology)'이라는 주제로 오젤은 진단 검사가 독립형 분석기를 넘어 실험실 수준의 정밀도와 실제 임상 환경 간의 격차를 해소하도록 설계된 지능형 시나리오 대응 솔루션으로 진화할 수 있는 방안을 강조할 예정이다.

AI × CBM: 더 많이 보고, 더 스마트하게 진단.(See More. Diagnose Smarter.)

WHX Dubai - Ozelle invitation-reshapes diagnostics

오젤의 AI 기반 CBM(Complete Blood Morphology)은 고해상도 이미징과 실시간 알고리즘 분석을 결합하여 혈액학 진단을 재정의한다. 이 시스템은 기존 수치 데이터를 넘어 NST, NSG, ALY, RET 등 다중 분류 세포를 식별하여 단 한 방울의 혈액으로도 조기 검출과 더 나은 임상적 의사결정을 가능하게 한다.

올인원 검사: 시나리오 기반 유연한 검사 패널

이 솔루션은 혈액학, 생화학, 면역분석을 유지보수가 불필요한 단일 워크플로로 통합한다. 임상의는 감염 유형 분석(CBC+CRP+SAA), 당뇨병 관리(CBC+HbA1c), 심장 질환 선별 검사(CBC+NT-proBNP) 등 특정 시나리오에 맞춰 유연하게 구성 가능한 주문형 검사 패널을 이용할 수 있다. 이러한 다용도성 덕분에 1차 의료기관과 약국은 독보적인 효율성으로 종합적인 결과를 제공할 수 있다.

지능형 AI 워크벤치: 결과에서 진단 가이드까지

올해 두바이 WHX Labs에서 주목할 핵심 제품은 분석기에 직접 내장된 통합 진단 워크벤치인 오젤의 지능형 AI 워크벤치(Open Dx)다. 이 시스템은 검사 주문, 결과 검토 및 AI 지원 가이드를 단일 워크플로로 원활하게 통합하여 임상의가 보다 큰 확신을 가지고 검사에서 분석으로 효율적으로 진행할 수 있도록 도와준다.

이 워크벤치는 비정상적인 결과를 자동으로 식별하고, 잠재적 위험을 표시하며, 효과적으로 구성된 요약 분석을 제공함으로써 기존의 정적 보고서를 대화형 진단 인사이트로 전환한다. 임상의는 대화형 AI 기능을 통한 대화형 보고 상담을 통해 결과를 더 자세히 탐색할 수 있다. 수의학 분야에서도 AI 워크벤치는 동물 치료에 특화된 AI 지원 진단 가이드 및 약물 참조 기능을 지원한다.

글로벌 규모, 검증된 정밀도

오젤의 AI 역량은 전 세계 5만 개 이상의 장비에서 매일 생성하는 5천만 개 이상의 세포 이미지를 기반으로 한다. 1000억 개가 넘는 실제 데이터 포인트로 구성된 이 데이터베이스는 업계에서 독보적인 품질 관리 시스템을 통해 검증된 알고리즘을 지속적으로 개선한다.

두바이 WHX Labs의 오젤 부스(S1.D58)를 방문하면 라이브 데모와 대화형 세션을 통해 AI × CBM이 진단 검사의 미래를 어떻게 변화시키고 있는지 체험할 수 있다. 부스 방문 및 미팅 신청에 대한 자세한 내용은 여기 에서 확인할 수 있다.

