¡El pabellón de China en la Expo de Osaka 2025 gana el Premio de Oro! Unilumin ofrece una solución multimedia integral

OSAKA, Japón, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En la noche del 12 de octubre de 2025, la Expo Osaka 2025 fue testigo de un momento destacado antes de su clausura: ¡el pabellón de China se destacó entre 25 grandes pabellones autoconstruidos de todo el mundo y ganó la Medalla de Oro en la categoría de Exposición de Grandes Pabellones Autoconstruidos otorgada por la Oficina Internacional de Exposiciones!

¡El pabellón de China en la Expo de Osaka 2025 gana el Premio de Oro! (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

Esta es la primera vez que China gana una medalla de oro en una Exposición Universal celebrada en el extranjero, y se trata de otro "romance al estilo chino" que ha asombrado al mundo. Dentro del pabellón de China en la Expo, Unilumin proporcionó todos los equipos multimedia y soluciones integradas, incluyendo pantallas LED, proyectores, sistemas multimedia e interactivos.

En este pabellón, cuyo tema es "Construir en conjunto una comunidad con un futuro compartido para el hombre y la naturaleza: una sociedad futura de desarrollo ecológico", Unilumin iluminó la sabiduría china con tecnología de metavisión.

Los capítulos poéticos de "Armonía entre hombre y naturaleza", "Aguas lúcidas y montañas exuberantes" y "Vitalidad infinita" se presentaron a través de la interpretación combinada de una pantalla LED, proyección y una experiencia interactiva con un sistema de radar. Esto permitía a los visitantes sentir como si viajaran entre el tiempo y la naturaleza en un espacio inmersivo.

El equipo de Unilumin también creó de forma innovadora un "Banco de genes digitales culturales", al transformar elementos orientales como la tinta china, la seda y los paisajes en lenguaje digital. Estos elementos se aplicaron de forma flexible en otros elementos de la exposición. En combinación con el "Sistema de ajuste adaptativo de luz ambiental", las terminales interactivas con pantalla visual LED lograron integrarse a nivel milimétrico con el espacio arquitectónico.

El éxito del pabellón de China en esta ocasión ha recibido grandes elogios de la comunidad internacional. Masayoshi Matsumoto, presidente de la Federación Económica de Kansai, afirmó que el pabellón de China muestra vívidamente la cultura histórica y los logros tecnológicos de China, y ha promovido de una manera eficaz los intercambios entre Japón y China.

Desde su inauguración, el pabellón de China ha atraído a casi 2 millones de visitantes de todo el mundo, con una asistencia diaria promedio de más de 10.000 personas, lo que lo convierte en uno de los pabellones nacionales más populares de la Expo Mundial de Osaka.

Como patrocinador de la exhibición visual, Unilumin se siente profundamente honrado y orgulloso de ayudar a que el pabellón de China brille en el escenario mundial. En el futuro, Unilumin continuará centrándose en "LED + IA" como su núcleo, para promover la iniciativa "La visión digital ilumina todas las industrias" y utilizar la tecnología como medio para contar historias chinas más cálidas y poderosas.

