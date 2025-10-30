중국관, 2025 오사카 박람회에서 금상 수상! 유니루민, 종합 멀티미디어 솔루션 전시

오사카, 일본 2025년 10월 30일 /PRNewswire/ -- 2025년 10월 12일 저녁에 폐막을 앞둔 2025 오사카 박람회(Osaka Expo 2025)에서 최고의 순간이 연출되었다. 중국관(China Pavilion)이 각 국가에서 자체 기획한 25개의 대형 전시관 중 두각을 나타내며 국제박람회기구(Bureau International des Expositions)에서 수여하는 대형 자체 기획 전시관 부문(Large Self-built Pavilion Exhibition Category) 금메달을 수상한 것이다!

중국이 해외 종합 박람회에서 금메달을 수상한 것은 이번이 처음이라 전 세계가 또 한 번의 '중국식 서사'에 놀라움을 표했다. 오사카 박람회의 중국관에는 LED 디스플레이, 프로젝터, 멀티미디어, 인터랙티브 시스템을 비롯한 유니루민(Unilumin)의 멀티미디어 장비와 통합 솔루션이 총동원되었다.

China Pavilion at Osaka Expo 2025 wins the Gold Award! (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

'함께 힘을 모아 인간과 자연이 미래를 공유하는 공동체 건설 - 환경친화적 발전을 추구하는 미래 사회(Jointly Building a Community with a Shared Future for Man and Nature – A Future Society of Green Development)'라는 주제를 담은 이 전시관에서 유니루민은 메타사이트 기술로 중국의 지혜를 조명했다.

중국관에는 '인간과 자연의 조화(Harmony Between Man and Nature)', '맑은 물과 울창한 산(Lucid Waters and Lush Mountains)', '끝없는 활력(Endless Vitality)'이라는 함축적인 개념이 LED 디스플레이, 프로젝션, 레이더 시스템을 유기적으로 결합한 몰입형 경험으로 연출되었다. 관람객은 몰입형 공간에서 마치 시간과 자연을 오가는 듯한 체험을 할 수 있었다.

또한 유니루민은 수묵화, 비단, 산수화 같은 동양적 요소를 디지털 언어로 승화시킨 획기적인 '문화유산 디지털 유전자은행(Cultural Digital Gene Bank)'도 구현했다. 이러한 요소들은 다른 전시물에도 유연하게 응용되었다. '적응형 주변광 조절 시스템(Adaptive Ambient Light Adjustment System)'과 짝을 이룬 LED 화면 기반의 상호 작용형 전시 장치가 건축 공간과 거의 완벽하게 조화를 이루었다.

이번 중국관의 성공은 국제 사회의 호평을 받았다. 마츠모토 마사요시(Masayoshi Matsumoto) 간사이경제연맹(Kansai Economic Federation) 회장은 중국관이 중국의 역사 문화와 기술적 성과를 생생하게 연출하면서 일중 교류 증진 효과를 창출했다고 평했다.

개관 이후 약 200만 명의 전 세계 방문객이 중국관을 관람했다. 중국관은 하루 평균 방문객 수가 1만 명을 넘을 정도로 오사카 세계 박람회에서 엄청난 인기를 끌었다.

영상 디스플레이 후원사로 참여한 유니루민은 중국관이 세계 무대에서 빛을 발하는 데 일조하게 되어 매우 영광스럽고 뿌듯하다는 소감을 밝혔다. 유니루민은 'LED + AI'에 중점을 둔 채 '모든 산업의 등불이 되는 디지털 메타사이트(Digitalized Metasight Lights up All Industries)'라는 이니셔티브를 추진하고, 기술을 매개체로 삼아 더욱 따뜻하고 강렬한 중국의 이야기를 전할 계획이다.

