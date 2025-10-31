China-Pavillon gewinnt auf der Expo 2025 in Osaka die Gold-Auszeichnung! Unilumin bietet eine umfassende Multimedia-Lösung

OSAKA, Japan, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am Abend des 12. Oktober 2025 erlebte die Expo 2025 in Osaka einen Höhepunkt vor ihrer Schließung: Der China-Pavillon stach unter 25 großen selbstgebauten Pavillons aus aller Welt hervor und wurde vom Bureau International des Expositions mit der Goldmedaille in der Kategorie „Große selbstgebaute Pavillons" ausgezeichnet.

China Pavilion at Osaka Expo 2025 wins the Gold Award!

Dies ist das erste Mal, dass China eine Goldmedaille bei einer internationalen Weltausstellung im Ausland gewonnen hat, und es ist eine weitere „Romanze nach chinesischer Art", die die Welt beeindruckt hat. Im Inneren des China-Pavillons auf der Expo stellte Unilumin die gesamte Multimedia-Ausstattung und integrierte Lösungen bereit, darunter LED-Displays, Projektoren, Multimedia- und interaktive Systeme.

In diesem Pavillon mit dem Thema „Jointly Building a Community with a Shared Future for Man and Nature – A Future Society of Green Development (Gemeinsam eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für Mensch und Natur aufbauen – Eine zukünftige Gesellschaft der grünen Entwicklung)" beleuchtete Unilumin chinesische Weisheit mit Metasight-Technologie.

Die poetischen Kapitel „Harmonie zwischen Mensch und Natur", „Klares Wasser und üppige Berge" und „Unendliche Vitalität" wurden durch die kombinierte Interpretation von LED-Anzeige, Projektion und interaktiver Radarsystem-Erfahrung präsentiert. Dadurch konnten die Besucher das Gefühl erleben, in einem immersiven Raum zwischen Zeit und Natur zu reisen.

Das Team von Unilumin hat außerdem auf innovative Weise eine „kulturelle digitale Genbank" geschaffen, in der orientalische Elemente wie Tuschemalerei, Seide und Landschaften in digitale Sprache umgewandelt werden. Diese Elemente wurden flexibel in anderen Ausstellungsstücken eingesetzt. In Kombination mit dem „Adaptive Ambient Light Adjustment System" wurden die interaktiven LED-Bildschirmterminals millimetergenau in den architektonischen Raum integriert.

Der Erfolg des China-Pavillons hat dieses Mal großes Lob von der internationalen Gemeinschaft erhalten. Masayoshi Matsumoto, Chairman der Kansai Economic Federation, erklärte, dass der China-Pavillon Chinas historische Kultur und technologische Errungenschaften anschaulich darstellt und den Austausch zwischen Japan und China wirksam gefördert hat.

Seit seiner Eröffnung hat der China-Pavillon fast 2 Millionen Besucher aus aller Welt angezogen, mit einer durchschnittlichen täglichen Besucherzahl von über 10.000 Personen. Damit ist er einer der beliebtesten Länderpavillons auf der Weltausstellung in Osaka.

Als Anbieter der visuellen Darstellung ist Unilumin zutiefst geehrt und stolz darauf, den China-Pavillon auf der Weltbühne zum Strahlen zu bringen. Auch in Zukunft wird sich Unilumin weiterhin auf „LED + KI" als Kernbereich konzentrieren, die Initiative „Digitalized Metasight Lights up All Industries" (Digitalisierte Metasicht beleuchtet alle Branchen) vorantreiben und Technologie als Medium nutzen, um weitere inspirierende und aussagekräftige chinesische Geschichten zu erzählen.

