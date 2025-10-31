- El Pabellón de China en la Expo de Osaka 2025 gana el Premio de Oro. Unilumin ofrece una solución multimedia integral

OSAKA, Japón, 31 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Durante la noche del 12 de octubre de 2025, la Expo de Osaka 2025 fue testigo de un momento destacado antes de su clausura: ¡el Pabellón de China destacó entre 25 grandes pabellones autoconstruidos de todo el mundo y ganó la Medalla de Oro en la categoría de Exposición de Grandes Pabellones Autoconstruidos otorgada por la Oficina Internacional de Exposiciones!

Esta es la primera vez que China gana una medalla de oro en una Exposición Universal celebrada en el extranjero, y se trata de otro ejemplo del espíritu chino que ha maravillado al mundo. Dentro del Pabellón de China en la expo, Unilumin proporcionó todo el equipo multimedia y las soluciones integradas, incluyendo pantallas LED, proyectores, sistemas multimedia e interactivos.

En este pabellón, cuyo tema era "Construyendo juntos una comunidad con un futuro compartido para el hombre y la naturaleza: una sociedad futura de desarrollo sostenible", Unilumin iluminó la sabiduría china con tecnología de visión de futuro.

Los poéticos capítulos de "Armonía entre el hombre y la naturaleza", "Aguas cristalinas y montañas exuberantes" y "Vitalidad infinita" se presentaron mediante la interpretación combinada de pantallas LED, proyecciones y una experiencia interactiva con un sistema de radar. Esto permitió a los visitantes sentirse como si viajaran entre el tiempo y la naturaleza en un espacio inmersivo.

El equipo de Unilumin creó de forma innovadora un "Banco de Genes Digitales Culturales", transformando elementos orientales como la tinta china, la seda y los paisajes en lenguaje digital. Estos elementos se aplicaron con flexibilidad en otros objetos de la exposición. En combinación con el "Sistema Adaptativo de Ajuste de Luz Ambiental", las terminales interactivas con pantallas LED lograron una integración milimétrica con el espacio arquitectónico.

El éxito del Pabellón de China en esta ocasión ha recibido grandes elogios de la comunidad internacional. Masayoshi Matsumoto, presidente de la Federación Económica de Kansai, afirmó que el Pabellón de China muestra vívidamente la cultura histórica y los logros tecnológicos de China, y ha promovido eficazmente los intercambios entre Japón y China.

Desde su inauguración, el Pabellón de China ha atraído a casi 2 millones de visitantes de todo el mundo, con una asistencia diaria promedio de más de 10.000 personas, convirtiéndose en uno de los pabellones nacionales más populares de la Expo Mundial de Osaka.

Como patrocinador de la tecnología de visualización, Unilumin se siente profundamente honrado y orgulloso de contribuir al éxito del Pabellón de China en el escenario mundial. En el futuro, Unilumin seguirá centrándose en la tecnología "LED + IA" como su pilar fundamental, impulsando la iniciativa "La visión digital ilumina todos los sectores" y utilizando la tecnología como medio para contar historias chinas más inspiradoras y conmovedoras.

Si desea más información visite: https://www.unilumin.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809019/China_Pavilion_Osaka_Expo_2025_wins_Gold_Award.jpg