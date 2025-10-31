Le pavillon chinois de l'Expo 2025 Osaka remporte le Gold Award ! Unilumin fournit une solution multimédia complète

OSAKA, Japon, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Dans la soirée du 12 octobre 2025, l'Expo Osaka 2025 a connu un moment fort avant sa clôture : le Pavillon de la Chine s'est distingué parmi 25 grands pavillons construits par les participants dans le monde et a remporté le Gold Award dans la catégorie des grands pavillons construits par les participants, décerné par le Bureau International des Expositions (BIE) !

China Pavilion at Osaka Expo 2025 wins the Gold Award!

C'est la première fois que la Chine remporte une médaille d'or lors d'une exposition universelle à l'étranger, et c'est une autre « une histoire d'amour à la chinoise » qui a émerveillé le monde. À l'intérieur du Pavillon chinois de l'exposition, Unilumin a fourni tous les équipements multimédias et les solutions intégrées, notamment les écrans LED, les projecteurs, les systèmes multimédias et interactifs.

Dans ce pavillon, dont le thème est « Construire ensemble une communauté avec un avenir partagé pour l'homme et la nature - une société future de développement vert », Unilumin a éclairé la sagesse chinoise avec la technologie de la métapsychologie.

Les chapitres poétiques « Harmonie entre l'homme et la nature », « Eaux lucides et montagnes luxuriantes » et « Vitalité sans fin » ont été présentés grâce à l'interprétation combinée de l'affichage LED, de la projection et de l'expérience interactive du système radar. Les visiteurs avaient ainsi l'impression de voyager entre le temps et la nature dans un espace immersif.

L'équipe d'Unilumin a également créé une « banque de gènes numériques culturels », transformant des éléments orientaux tels que le lavis d'encre, la soie et les paysages en langage numérique. Ces éléments ont été appliqués avec souplesse à d'autres éléments de l'exposition. Combinées au « système d'ajustement de la lumière ambiante », les bornes interactives à affichage visuel LED se sont intégrées au millimètre près à l'espace architectural.

Le succès du Pavillon de la Chine cette fois-ci a été salué par la communauté internationale. Masayoshi Matsumoto, président de la fédération économique de Kansai, a déclaré que le Pavillon de la Chine présentait de manière éclatante la culture historique et les réalisations technologiques de la Chine, et qu'il avait permis de promouvoir efficacement les échanges entre le Japon et la Chine.

Depuis son ouverture, le pavillon chinois a attiré près de 2 millions de visiteurs, avec une fréquentation quotidienne moyenne de plus de 10 000 personnes, ce qui en fait l'un des pavillons nationaux les plus populaires de l'Exposition Universelle d'Osaka.

En tant que partenaire en affichage visuel, Unilumin est honoré et fier de contribuer au rayonnement du Pavillon de la Chine sur la scène mondiale. À l'avenir, Unilumin continuera à se concentrer sur les LED et l'IA, à promouvoir l'initiative « Digitalized Metasight Lights up All Industries » (Metasight numérisé : un éclairage nouveau sur tous les secteurs) et à utiliser la technologie comme moyen de raconter des histoires chinoises plus chaleureuses et plus puissantes.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.unilumin.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2809019/China_Pavilion_Osaka_Expo_2025_wins_Gold_Award.jpg