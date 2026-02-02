Pepperstone domina o Global Forex Awards: quatro vitórias importantes marcam o início de 2026

MELBOURNE, Austrália, 2 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A corretora global de CFDs Pepperstone iniciou 2026 com quatro importantes prêmios internacionais, consolidando seu status como uma das principais corretoras online. Em um começo de ano notável, as premiações incluem:

Melhor Corretora de Forex Geral – 2026 (CompareForexBrokers)

(CompareForexBrokers) Melhor Corretora de Spread Betting – 2026 (CompareForexBrokers)

(CompareForexBrokers) Melhor Corretora de Forex MT4 – 2026 (CompareForexBrokers)

(CompareForexBrokers) Taxas de Negociação de Melhor Classe – 2026 (ForexBrokers.com)

"A Pepperstone continua estabelecendo o padrão global para o trading online, alcançando as pontuações mais altas nas áreas críticas que os traders mais valorizam", afirmou Justin Grossbard, CEO e chefe de pesquisa da CompareForexBrokers.

Um triunfo quádruplo em excelência em trading

O prêmio de Melhor Corretora de Forex Geral confirma a liderança da Pepperstone em execução, spreads e atendimento ao cliente, enquanto o título de Melhor Corretora de Forex MT4 destaca sua oferta de alto nível por meio da plataforma de negociação de forex mais popular do mundo.

No Reino Unido, o prêmio de Melhor Corretora de Spread Betting reconhece sua abordagem inovadora em estratégias de negociação diversificadas, ao mesmo tempo em que oferece aos clientes acesso flexível e confiável aos mercados globais.

Além disso, a Pepperstone recebeu o prêmio de Taxas de Negociação de Melhor Classe, concedido pelo ForexBrokers.com, reforçando o compromisso da empresa em oferecer custos ultrabaixos sem comprometer a qualidade.

"Iniciar 2026 com quatro prêmios de alto nível é um marco histórico para a Pepperstone", afirmou o CEO Tamas Szabo. "É um testemunho do foco incansável de nossa equipe global em inovação, transparência e na entrega de uma experiência de trading de classe mundial para milhões de clientes em todo o mundo."

Construída com base em execução rápida, spreads reduzidos e uma mentalidade centrada no trader, a Pepperstone oferece a clientes de varejo e profissionais plataformas premiadas, recursos avançados de negociação e suporte global, desenvolvidos para capacitar operações confiantes em diferentes mercados.

Sobre a Pepperstone

Fundada em 2010, a Pepperstone oferece plataformas premiadas, spreads ultrabaixos e soluções centradas no trader para mais de 830.000 clientes em 150 países. É regulamentada globalmente pela ASIC, SCB, SCA, FCA, DFSA, CMA, BaFin e CySEC, e mantém os fundos de clientes de varejo em contas segregadas em bancos de Nível 1.

A empresa processa, em média, US$ 12,55 bilhões em negociações por dia, o que a torna uma das maiores corretoras de CFDs do mundo.

Para mais informações, visite https://pepperstone.com.

