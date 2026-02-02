Pepperstone domina los Global Forex Awards: cuatro triunfos importantes dan inicio al 2026

MELBOURNE, Australia, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Pepperstone, el proveedor mundial de contratos por diferencias (CFD, por sus siglas en inglés), entró con fuerza en el 2026 con cuatro premios internacionales importantes, lo que consolida su estatus de un destacado bróker en línea. Los premios que marcan un excelente inicio de año son:

Mejor bróker de divisas en general – 2026 (CompareForexBrokers)

Bróker de apuestas con mejor spread – 2026 (CompareForexBrokers)

Mejor bróker de divisas MT4 – 2026 (CompareForexBrokers)

Mejores comisiones de trading de su clase – 2026 (ForexBrokers.com)

Pepperstone gana cuatro Global Trading Awards

"Pepperstone establece el estándar mundial para las operaciones en línea, al obtener la puntuación más alta en áreas críticas que los operadores valoran más", señaló Justin Grossbard, director ejecutivo y jefe de Investigación de CompareForexBrokers.

Un triunfo cuádruple en excelencia de trading

El premio al mejor bróker de divisas en general confirma el liderazgo de Pepperstone en ejecución, spreads y servicio al cliente, mientras que el de mejor bróker de divisas MT4 destaca su oferta de élite mediante la plataforma de trading con divisas más popular del mundo.

En el Reino Unido, el premio al bróker de apuestas con mejor spread reconoce su enfoque de vanguardia hacia diversas estrategias de trading, a la vez que brinda a los clientes un acceso flexible y confiable a los mercados mundiales.

Además, Pepperstone recibió el reconocimiento a las mejores comisiones de trading de su clase de parte de ForexBrokers.com, lo que destaca el compromiso de la empresa de ofrecer costos ultrabajos sin comprometer la calidad.

"Comenzar el 2026 con cuatro premios importantes es algo histórico para Pepperstone", afirmó su director ejecutivo Tamas Szabo. "Es un testimonio del enfoque implacable de nuestro equipo mundial en la innovación, la transparencia y en brindar una experiencia de operaciones de clase mundial para millones de clientes en todo el mundo".

Pepperstone se basa en una ejecución rápida, spreads ajustados y una mentalidad que prioriza al operador, lo que le permite ofrecer, tanto a clientes minoristas como profesionales, plataformas galardonadas, funciones avanzadas de trading y un servicio de soporte a nivel mundial diseñado para potenciar operaciones seguras en los mercados.

Acerca de Pepperstone

Fundada en 2010, Pepperstone ofrece plataformas galardonadas, spreads ultrabajos y soluciones que priorizan al operador a más de 830.000 clientes en 150 países. Está regulada a nivel mundial por la ASIC, SCB, SCA, FCA, DFSA, CMA, BaFin y CySEC, y mantiene los fondos de los clientes minoristas en cuentas bancarias reservadas de Nivel 1. La empresa procesa un promedio de 12.550 millones de dólares en transacciones cada día, lo que la convierte en uno de los brókeres de CFD más grandes del mundo.

Para más información, visite https://pepperstone.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2871866/CFB_Awards_4trophies.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2871579/Pepperstone_Logo.jpg

FUENTE Pepperstone Financial Services LLC