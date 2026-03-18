APIA, Samoa, 18 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Phemex, uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário, anuncia o início da temporada "Peixes" de sua principal Phemex Astral Trading League, reafirmando seu compromisso com a execução baseada em estratégia e oferecendo um grande prêmio total de US$ 450.000. Este torneio com temática zodiacal posiciona a Phemex como a principal arena global para traders que valorizam a precisão técnica e a estratégia disciplinada ao invés da especulação de mercado.

Phemex Astral Trading League lança a temporada de Peixes, com um prêmio total de US$ 450.000 (PRNewsfoto/Phemex)

A Astral Trading League é uma evolução estratégica na competição profissional, transcendendo as métricas de volume e valorizando a natureza multifacetada do domínio do mercado. No decorrer da temporada de Peixes, que vai de 16 de março a 12 de abril, a liga avalia os participantes com base em um sofisticado sistema que considera a eficiência do capital e a consistência na execução. Essa estrutura de duas vertentes permite que tanto os operadores de varejo táticos quanto os participantes institucionais demonstrem sua vantagem competitiva dentro de um ecossistema unificado e de alto desempenho.

Ao integrar símbolos do zodíaco com uma infraestrutura de nível institucional, a Phemex promove um modelo mental que prioriza a estratégia, no qual a fluidez e a profundidade da temporada de Peixes refletem as complexidades dos mercados globais de 2026. O torneio tem um sistema de recompensas dinâmico, no qual o desempenho consistente nos ciclos diários, semanais e mensais é reconhecido com incentivos consideráveis, complementados por uma camada gamificada de descobertas que premia o envolvimento ativo e a fidelidade à plataforma.

Esta iniciativa é uma demonstração do grande empenho da Phemex no desenvolvimento de uma infraestrutura financeira transparente e nativa de IA. Em tempos de volatilidade crescente nos mercados, a Astral Trading League funciona como uma referência profissional, oferecendo as ferramentas e o espaço para os melhores traders do mundo transformarem suas estratégias disciplinadas em sucesso tangível.

Sobre a Phemex

Fundada em 2019, a Phemex é uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário e conta com a confiança de mais de 10 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece trading à vista e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio projetados para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma estratégia voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

Para obter mais informações, acesse: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935885/Phemex_Astral_Trading_League_Launches__450_000_Pisces_Season.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/5868293/Phemex_Logo.jpg

FONTE Phemex