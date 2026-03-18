La Liga Astral de Trading de Phemex lanza temporada de Piscis con premios de 450.000 dólares

APIA, Samoa, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario, anuncia el inicio de la temporada "Piscis" de su liga insignia Liga Astral de Trading de Phemex, lo que refuerza su compromiso con la ejecución basada en estrategias con un enorme fondo de premios de 450.000 dólares. Este torneo de temática celestial posiciona a Phemex como el principal escenario mundial para los operadores que priorizan la precisión técnica y la estrategia disciplinada por encima de la especulación de mercado.

La Liga Astral de Trading de Phemex lanza la temporada de Piscis con un premio de 450.000 dólares (PRNewsfoto/Phemex)

La Liga Astral de Trading representa una evolución estratégica en la competición profesional, que va más allá de los simples indicadores métricos de volumen para honrar la naturaleza multifacética del dominio del mercado. Durante la temporada de Piscis, que se extiende del 16 de marzo al 12 de abril, la liga evalúa a los participantes mediante un marco sofisticado que concilia la eficiencia del capital con la coherencia en la ejecución. Esta estructura de doble vía permite tanto a los operadores minoristas tácticos como a los participantes de nivel institucional demostrar su ventaja dentro de un ecosistema unificado y de alto rendimiento.

Al integrar el simbolismo celestial con una infraestructura de nivel institucional, Phemex fomenta un modelo mental centrado en la "Estrategia ante todo", en el que la fluidez y la profundidad de la temporada de Piscis reflejan las complejidades de los mercados mundiales de 2026. El torneo ofrece un entorno de recompensas dinámico en el que el rendimiento constante a lo largo de los ciclos diarios, semanales y mensuales se ve recompensado con importantes incentivos, potenciados además por una capa de descubrimiento gamificada que premia la participación activa y la fidelidad a la plataforma.

Esta iniciativa muestra el compromiso general de Phemex de construir una infraestructura financiera transparente y basada en la inteligencia artificial. En tiempos de creciente volatilidad del mercado, la Liga Astral de Trading sirve como referente profesional, ya que ofrece las herramientas y el escenario para que los operadores de élite del mundo transformen sus estrategias disciplinadas en un éxito tangible.

Acerca de Phemex

Phemex fue fundada en 2019 y es una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en constante evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y tengan éxito.

Para más información, visite: https://phemex.com/

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FUENTE Phemex