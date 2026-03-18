Die Phemex Astral Trading League startet die „Pisces"-Saison mit einem Preisgeld von 450.000 US-Dollar

APIA, Samoa, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, eine nutzerorientierte Krypto-Börse, gibt den Start der „Pisces"-Saison (Pisces = Fische) ihrer Flaggschiff-Liga Phemex Astral Trading League bekannt und bekräftigt damit ihr Engagement für strategieorientiertes Handeln mit einem riesigen Preispool von 450.000 US-Dollar. Dieses Turnier mit Sternzeichenthematik positioniert Phemex als die weltweit führende Plattform für Trader, denen technische Präzision und disziplinierte Strategien wichtiger sind als Marktspekulationen.

Phemex Astral Trading League Launches $450,000 Pisces Season

Die Astral Trading League stellt eine strategische Weiterentwicklung im professionellen Wettstreit dar und geht über einfache Volumenkennzahlen hinaus, um der Vielschichtigkeit der Marktbeherrschung gerecht zu werden. Während der gesamten Pisces-Saison, die vom 16. März bis zum 12. April dauert, bewertet die Liga die Teilnehmer anhand eines ausgefeilten Bewertungsrahmens, der Kapitaleffizienz und Konsistenz bei der Ausführung in Einklang bringt. Diese zweigleisige Struktur ermöglicht es sowohl taktisch agierenden Privatanlegern als auch institutionellen Teilnehmern, ihren Wettbewerbsvorteil innerhalb eines einheitlichen, leistungsstarken Ökosystems unter Beweis zu stellen.

Durch die Integration von Sternzeichensymbolik mit einer Infrastruktur auf institutionellem Niveau fördert Phemex ein „Strategy-First"-Denkmodell, bei dem die Fluidität und Tiefe der Pisces-Saison die Komplexität der globalen Märkte 2026 widerspiegeln. Das Turnier bietet ein dynamisches Belohnungsumfeld, in dem beständige Leistungen über tägliche, wöchentliche und monatliche Zyklen hinweg mit erheblichen Anreizen belohnt werden, verstärkt durch eine spielerische Entdeckungsschicht, die aktives Engagement und Plattformtreue honoriert.

Diese Initiative ist ein Beweis für das umfassende Engagement von Phemex beim Aufbau einer transparenten, KI-basierten Finanzinfrastruktur. In einer Zeit zunehmender Marktvolatilität dient die Astral Trading League als professioneller Maßstab und bietet den Elite-Händlern der Welt die Werkzeuge und die Bühne, um ihre disziplinierten Strategien in greifbaren Erfolg umzusetzen.

Informationen zu Phemex

Phemex wurde 2019 gegründet und ist eine nutzerorientierte Krypto-Börse, der weltweit mehr als 10 Millionen Trader vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, bei deren Entwicklung Nutzererlebnis, Transparenz und Innovation im Mittelpunkt stehen. Mit einem zukunftsorientierten Ansatz und dem Anspruch, Nutzer zu stärken, stellt Phemex verlässliche Tools, breiten Zugang und sich weiterentwickelnde Möglichkeiten bereit, damit Trader jeder Erfahrungsstufe wachsen und erfolgreich sein können.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935840/Phemex_Astral_Trading_League_Launches__450_000_Pisces_Season.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg