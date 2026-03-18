La Phemex Astral Trading League lance la saison « Pisces » avec 450 000 $ à la clé

APIA, Samoa, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, une plateforme de crypto-monnaies axé sur l'utilisateur, annonce le début de la saison « Pisces » de son fleuron, la Phemex Astral Trading League, réaffirmant ainsi son engagement en faveur d'une exécution axée sur la stratégie grâce à une cagnotte colossale de 450 000 $. Ce tournoi au thème céleste positionne Phemex comme la première arène mondiale pour les traders qui privilégient la précision technique et la stratégie disciplinée à la spéculation sur le marché.

Phemex Astral Trading League Launches $450,000 Pisces Season

L'Astral Trading League représente une évolution stratégique dans la compétition professionnelle, allant au-delà des simples mesures de volume pour honorer la nature multifacette de la maîtrise du marché. Tout au long de la saison des Poissons, qui s'étend du 16 mars au 12 avril, la ligue évalue les participants à l'aide d'un cadre sophistiqué qui concilie l'efficacité du capital et la cohérence de l'exécution. Cette structure à deux voies permet aux opérateurs tactiques de détail et aux participants de niveau institutionnel de démontrer leur avantage au sein d'un écosystème unifié et très performant.

En intégrant le symbolisme céleste à une infrastructure de niveau institutionnel, Phemex encourage un modèle mental de « stratégie d'abord », où la fluidité et la profondeur de la saison Pisces reflètent les complexités des marchés mondiaux de 2026. Le tournoi propose un système de récompenses dynamique dans lequel les performances régulières sur les cycles quotidiens, hebdomadaires et mensuels sont récompensées par des avantages significatifs, le tout renforcé par une dimension ludique qui récompense l'engagement actif et la fidélité à la plateforme.

Cette initiative témoigne de l'engagement plus large de Phemex à construire une infrastructure financière transparente et AI-native. Dans une ère de volatilité croissante des marchés, l'Astral Trading League sert de référence professionnelle, fournissant les outils et la scène aux traders d'élite du monde entier pour transformer leurs stratégies disciplinées en succès tangibles.

À propos de Phemex

Fondée en 2019, Phemex est une bourse d'échange de cryptoactifs centrée sur l'utilisateur, qui bénéficie de la confiance de plus de 10 millions d'opérateurs dans le monde entier. La plateforme propose des opérations au comptant et sur produits dérivés, du copy trading et des produits de gestion de patrimoine, conçus pour donner la priorité à l'expérience des utilisateurs, à la transparence et à l'innovation. En se fondant sur une approche avant-gardiste et sur la volonté d'encourager l'initiative des utilisateurs, Phemex propose des outils fiables, un accès inclusif et des possibilités d'évolution qui aident les opérateurs à se développer et à réussir, quel que soit leur niveau.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://phemex.com/

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