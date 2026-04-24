Phemex lança mercado de previsões impulsionado pela Polymarket e lança campeonato de previsão de um mês

APIA, Samoa, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Phemex, corretora global de criptomoedas centrada no usuário, na qual mais de 10 milhões de traders confiam, anunciou o lançamento oficial de seu Mercado de Previsões, impulsionado pela Polymarket, uma das principais plataformas descentralizadas de mercados de previsões. O novo produto permite que os usuários negociem com base nos resultados de eventos do mundo real, ao mesmo tempo em que amplia a plataforma da Phemex para além dos mercados tradicionais baseados em preços.

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Por meio do Mercado de Previsões, os usuários da Phemex podem assumir posições de SIM ou NÃO em uma ampla variedade de eventos, incluindo marcos do mercado de criptomoedas, torneios esportivos e acontecimentos globais. Os mercados podem ser acessados diretamente por meio das contas existentes na Phemex utilizando USDT, sem a necessidade de carteiras externas ou de interações on-chain separadas.

O lançamento reflete o crescente interesse por mercados nos quais informação, sentimento e probabilidades podem ser expressos de forma mais direta do que por meio da negociação convencional de ativos. Ao integrar mercados de previsões a um ambiente de negociação centralizado, a Phemex busca tornar essa categoria mais acessível a uma base global de usuários mais ampla.

Para marcar o lançamento, a Phemex apresentou o Campeonato de Previsões, um evento de participação com duração de quatro semanas, realizado de 23 de abril a 20 de maio de 2026. A série classifica os usuários elegíveis com base no desempenho em previsões, com recompensas distribuídas semanalmente e a classificação final reconhecida ao término da competição.

"Os mercados de previsões representam uma evolução importante na estrutura de mercado", afirmou Federico Variola, CEO da Phemex. "Eles transformam informação e expectativas coletivas em sinais negociáveis. Em um mundo cada vez mais moldado por narrativas que evoluem rapidamente, os usuários buscam formas mais diretas de expressar suas visões sobre resultados, e não apenas sobre preços de ativos. Trazer essa categoria para a Phemex faz parte de nossa estratégia mais ampla de construir um ecossistema de negociação mais completo, alinhado à como os mercados realmente funcionam hoje."

O lançamento ocorre na sequência da recente expansão da Phemex para novos verticais de produtos, incluindo futuros de TradFi e ferramentas de negociação habilitadas por IA reforçando o movimento da empresa em direção a uma plataforma mais ampla, voltada a múltiplos mercados. Olhando para o futuro, a Phemex planeja continuar expandindo a cobertura de mercados de previsões, a funcionalidade dos produtos e as oportunidades de negociação entre categorias, à medida que a demanda dos usuários por mercados orientados a eventos cresce globalmente.

Sobre a Phemex

Fundada em 2019, a Phemex é uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário e conta com a confiança de mais de 10 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece negociação à vista e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio, projetados para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma estratégia voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

Para mais informações, acesse: https://phemex.com/

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FONTE Phemex