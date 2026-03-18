Phemex Astral Trading League Luncurkan Musim "Pisces" dengan Hadiah US$450.000

Astral Trading League merupakan evolusi strategis dalam kompetisi trading profesional, melampaui metrik volume transaksi untuk mengapresiasi berbagai aspek keahlian menguasai pasar. Sepanjang musim Pisces yang berlangsung dari 16 Maret hingga 12 April, peserta akan dinilai melalui kerangka evaluasi yang menggabungkan efisiensi modal dengan konsistensi eksekusi. Struktur dua jalur ini mendukung trader ritel yang taktis maupun peserta kelas institusi yang menunjukkan keunggulan dalam satu ekosistem berperforma tinggi.

Dengan menggabungkan simbolisme astrologi dengan infrastruktur berstandar investor institusi, Phemex mendorong pendekatan "Strategy-First", mengutamakan karakter fleksibel dan kompleks dari musim Pisces sebagai cerminan dari dinamika pasar global pada 2026. Kompetisi ini menawarkan sistem penghargaan yang dinamis. Para peserta dengan performa konsisten dalam siklus harian, mingguan, dan bulanan akan mendapatkan insentif menarik. Di sisi lain, kompetisi tersebut didukung oleh elemen gamifikasi yang mengapresiasi keterlibatan aktif dan loyalitas pengguna terhadap platform.

Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen Phemex dalam membangun infrastruktur keuangan yang transparan dan berbasiskan AI. Di tengah meningkatnya volatilitas pasar, Astral Trading League hadir sebagai tolok ukur profesional yang menyediakan sarana dan panggung bagi trader terbaik dunia untuk mengubah strategi disiplin menjadi hasil nyata.

Tentang Phemex

Berdiri pada 2019, Phemex adalah bursa kripto yang paling mengutamakan pengguna. Phemex telah meraih kepercayaan lebih dari 10 juta trader di seluruh dunia. Platform ini menawarkan berbagai layanan dan solusi, seperti Spot Trading dan Futures Trading, copy trading, dan produk wealth management yang memprioritaskan pengguna, transparansi, dan inovasi. Dengan pendekatan visioner, serta komitmen untuk memberdayakan pengguna, Phemex menyediakan sarana andal, akses inklusif, dan peluang menarik agar setiap trader dapat berkembang dan meraih kesuksesan.

