Phemex lança o Ultimate Championship, com prêmio total de US$ 7 milhões, levando a competição de trading para a temporada de futebol

APIA, Samoa, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Phemex, uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário, lançou hoje o 2026 Ultimate Championship, um evento mundial de trading com uma premiação total de US$ 7 milhões. Inspirada no entusiasmo em torno da temporada de futebol de 2026, a iniciativa combina trading, mercados de previsão e participação da comunidade em uma competição com um mês de duração, criada para envolver usuários com diferentes níveis de experiência e estilos de negociação.

Phemex dá início ao Ultimate Championship de US$ 7 milhões, trazendo a competição de trading para a temporada de futebol (PRNewsfoto/Phemex)

De 8 de junho a 20 de julho, o torneio foi dividido em três categorias competitivas distintas, ainda que integradas, para premiar o domínio do jogo em todos os níveis de habilidade. O ponto alto do evento é o US$6,000,000 Trading Showdown, uma arena exclusiva onde indivíduos e equipes de elite competem pelo domínio em termos de execução e eficiência de capital.

Essa iniciativa conta com o apoio do Victory Rush, um prêmio de US$ 900.000 que incentiva a participação diária por meio da coleta de "Golden Balls" obtidas ao atingir metas de troca, e do mercado Super Prediction de US$ 100.000, onde os participantes podem usar seus conhecimentos sobre futebol para prever os resultados das partidas. Com essa divisão da premiação, a Phemex garante uma estrutura de incentivos abrangente que reflete a natureza multifacetada do esporte profissional.

Além das distribuições de USDT, o torneio oferece recompensas físicas exclusivas, criadas para fazer a ponte entre o mundo do trading e a cultura global dos jogos. Os melhores jogadores terão a oportunidade de ganhar consoles PlayStation 5 e exemplares do FC26, enquanto os participantes de elite disputarão o troféu máximo: uma Bola de Ouro de edição limitada de 70 g. Este prêmio físico serve como um símbolo material do domínio do mercado, reforçando o prestígio associado à atuação nos mercados globais durante um dos períodos mais voláteis e emocionantes do ano.

"Os grandes eventos mundiais sempre uniram as pessoas em torno da competição, da estratégia e da expectativa comum", afirmou Federico Variola, CEO da Phemex. "Observamos uma dinâmica semelhante nos mercados financeiros. O Ultimate Championship foi criado para aproximar esses mundos, oferecendo aos usuários várias formas de participação — seja por meio de trocas, previsões ou competições comunitárias. Em termos mais gerais, isso reflete nossa visão de que o futuro das corretoras não se resume apenas a acesso ao mercado, mas também à criação de ambientes envolventes onde os usuários possam aprender, competir e expressar suas convicções de diversas formas.

Enquanto a atenção mundial se volta para o futebol neste verão, o Ultimate Championship 2026 destaca o compromisso incessante da Phemex em desenvolver produtos e experiências que transcendem o trading convencional. O evento já está aberto a usuários qualificados em todo o mundo, com competições e recompensas sendo oferecidas ao longo de todo o torneio.

Sobre a Phemex

Fundada em 2019, a Phemex é uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário e conta com a confiança de mais de 10 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece negociação à vista e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio, projetados para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma estratégia voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

Para mais informações, acesse:https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2996700/Phemex_Kicks_off__7_Million_Ultimate_Championship__Bringing_Trading_Competition_to_Football_Season.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg

FONTE Phemex