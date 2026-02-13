Phemex Astral Trading League (PATL) entra em operação, criando um sistema sustentável de progressão de trading sazonal

APIA, Samoa, 13 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Phemex, uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário, apresenta a Phemex Astral Trading League (PATL), uma estrutura de competição permanente com tema de constelações que redefine a forma como funcionam os concursos de derivativos de criptomoedas. Em vez de realizar corridas promocionais periódicas de trading de futuros, a corretora consolidou suas competições diárias, semanais e mensais recorrentes em uma liga estruturada e sazonal, projetada para ter continuidade.

A Phemex Astral Trading League (PATL) entra em operação, criando um sistema sustentável de progressão sazonal de trading (PRNewsfoto/Phemex)

As competições de trading são comuns, mas a maioria recompensa o volume de curto prazo em vez do desenvolvimento de habilidades. A PATL foi concebida como uma liga baseada na progressão que beneficia os traders de todos os níveis. Ao integrar classificações diárias de ROI, missões semanais e tabelas de classificação mensais, reconhece a eficiência, a coesão e a estratégia, e não apenas a escala de capital. Contas menores podem competir em porcentagem de desempenho, enquanto traders experientes são recompensados pela execução disciplinada. Ao diversificar os caminhos competitivos, a Phemex reduz a dependência de corridas de rotatividade pura e introduz várias narrativas de desempenho em um único sistema.

Cada temporada do zodíaco apresenta um design exclusivo, introduzindo ferramentas, mecânicas, incentivos e foco educacional distintos, alinhados com diferentes arquétipos de trading. As temporadas de aventura podem destacar instrumentos avançados com educação alavancada, enquanto as temporadas analíticas enfatizam a estratégia estruturada, incentivando o crescimento sustentável em vez da participação impulsionada pelo volume.

A temporada inaugural, PATL: temporada de aquário, baseia-se conceitualmente em características associadas ao Aquário: lógica, independência e pensamento orientado a sistemas. Sua estrutura enfatiza o desempenho e a consistência do ROI em relação à execução de alta frequência ou à dependência direcional do mercado. A temporada tem uma alocação total de prêmios de até US$ 450.000 e recompensas físicas exclusivas, incluindo um Tesla Model 3 e AirPods Max.

Federico Variola, CEO da Phemex, definiu a PATL como infraestrutura e não como marketing. A Phemex Astral Trading League foi concebida a pensar no trader, e não apenas na transação. Em vez de recompensar picos de volume de curto prazo, estamos criando um sistema que reconhece o progresso, a constância e o desenvolvimento de habilidades em todos os níveis. Quer alguém esteja apenas começando ou já negocie em grande escala, o objetivo é fornecer um caminho estruturado para melhorar a estratégia, a disciplina e a experiência ao longo do tempo. Queremos que os traders cresçam com a plataforma, acumulando conhecimento, aperfeiçoando a execução e avançando ao longo das temporadas com base na capacidade, e não apenas no tamanho. O sucesso comercial sustentável vem do aprendizado e da progressão, e essa estrutura foi criada para apoiar essa jornada."

Ao reformular as competições recorrentes em uma liga baseada em constelações, a Phemex está posicionando a PATL como uma estrutura de engajamento duradoura, que combina métricas de desempenho, identidade sazonal e reconhecimento da comunidade na experiência diária com derivativos.

Fundada em 2019, a Phemex é uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário e conta com a confiança de mais de 10 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece trading à vista e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio desenvolvidos para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma estratégia voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que os traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

