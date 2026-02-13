Phemex Astral Trading League (PATL) entra em operação, criando um sistema sustentável de progressão de trading sazonal

Notícias fornecidas por

Phemex

13 fev, 2026, 12:57 GMT

APIA, Samoa, 13 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Phemex, uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário, apresenta a Phemex Astral Trading League (PATL), uma estrutura de competição permanente com tema de constelações que redefine a forma como funcionam os concursos de derivativos de criptomoedas. Em vez de realizar corridas promocionais periódicas de trading de futuros, a corretora consolidou suas competições diárias, semanais e mensais recorrentes em uma liga estruturada e sazonal, projetada para ter continuidade.

Continue Reading
A Phemex Astral Trading League (PATL) entra em operação, criando um sistema sustentável de progressão sazonal de trading (PRNewsfoto/Phemex)
A Phemex Astral Trading League (PATL) entra em operação, criando um sistema sustentável de progressão sazonal de trading (PRNewsfoto/Phemex)

As competições de trading são comuns, mas a maioria recompensa o volume de curto prazo em vez do desenvolvimento de habilidades. A PATL foi concebida como uma liga baseada na progressão que beneficia os traders de todos os níveis. Ao integrar classificações diárias de ROI, missões semanais e tabelas de classificação mensais, reconhece a eficiência, a coesão e a estratégia, e não apenas a escala de capital. Contas menores podem competir em porcentagem de desempenho, enquanto traders experientes são recompensados pela execução disciplinada. Ao diversificar os caminhos competitivos, a Phemex reduz a dependência de corridas de rotatividade pura e introduz várias narrativas de desempenho em um único sistema.

Cada temporada do zodíaco apresenta um design exclusivo, introduzindo ferramentas, mecânicas, incentivos e foco educacional distintos, alinhados com diferentes arquétipos de trading. As temporadas de aventura podem destacar instrumentos avançados com educação alavancada, enquanto as temporadas analíticas enfatizam a estratégia estruturada, incentivando o crescimento sustentável em vez da participação impulsionada pelo volume.

A temporada inaugural, PATL: temporada de aquário, baseia-se conceitualmente em características associadas ao Aquário: lógica, independência e pensamento orientado a sistemas. Sua estrutura enfatiza o desempenho e a consistência do ROI em relação à execução de alta frequência ou à dependência direcional do mercado. A temporada tem uma alocação total de prêmios de até US$ 450.000 e recompensas físicas exclusivas, incluindo um Tesla Model 3 e AirPods Max.

Federico Variola, CEO da Phemex, definiu a PATL como infraestrutura e não como marketing. A Phemex Astral Trading League foi concebida a pensar no trader, e não apenas na transação. Em vez de recompensar picos de volume de curto prazo, estamos criando um sistema que reconhece o progresso, a constância e o desenvolvimento de habilidades em todos os níveis. Quer alguém esteja apenas começando ou já negocie em grande escala, o objetivo é fornecer um caminho estruturado para melhorar a estratégia, a disciplina e a experiência ao longo do tempo. Queremos que os traders cresçam com a plataforma, acumulando conhecimento, aperfeiçoando a execução e avançando ao longo das temporadas com base na capacidade, e não apenas no tamanho. O sucesso comercial sustentável vem do aprendizado e da progressão, e essa estrutura foi criada para apoiar essa jornada."

Ao reformular as competições recorrentes em uma liga baseada em constelações, a Phemex está posicionando a PATL como uma estrutura de engajamento duradoura, que combina métricas de desempenho, identidade sazonal e reconhecimento da comunidade na experiência diária com derivativos.

Sobre a Phemex
Fundada em 2019, a Phemex é uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário e conta com a confiança de mais de 10 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece trading à vista e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio desenvolvidos para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma estratégia voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que os traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

Para mais informações, acesse: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902952/20260212_184833.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/5795967/Phemex_Logo.jpg

FONTE Phemex

Da mesma fonte

A Phemex apresenta a negociação de futuros TradFi 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o Carnaval sem taxas, criando um centro de negociação completo

A Phemex apresenta a negociação de futuros TradFi 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o Carnaval sem taxas, criando um centro de negociação completo

A Phemex, uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário, anunciou o lançamento da Phemex TradFi, uma nova oferta de negociação de futuros que...
Phemex apresenta Programa de Recrutamento de Traders Elite focado em copy trading profissional

Phemex apresenta Programa de Recrutamento de Traders Elite focado em copy trading profissional

A Phemex, uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário, apresentou o Programa de Recrutamento de Traders Elite, uma iniciativa que visa...
More Releases From This Source

Explorar

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Financial Technology

Financial Technology

News Releases in Similar Topics