APIA, Samoa, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, bolsa de criptomonedas centrada en el usuario, presenta Phemex Astral Trading League (PATL), un marco de competencia permanente con temática de constelación que replantea cómo funcionan los concursos de derivados de criptomonedas. En lugar de realizar carreras promocionales periódicas de trading de futuros, la bolsa consolidó sus competiciones diarias, semanales y mensuales recurrentes en una liga estructurada y basada en la temporada diseñada para la continuidad.

Phemex Astral Trading League (PATL) sale al mercado y crea un sistema de progresión de trading estacional sostenible (PRNewsfoto/Phemex)

Las competiciones de trading son comunes, pero la mayoría recompensan el volumen a corto plazo en lugar del desarrollo de habilidades. PATL se diseñó como una liga basada en la progresión que beneficia a operadores de todos los niveles. Al integrar clasificaciones diarias de retorno de inversión (ROI, por sus siglas en inglés), misiones semanales y tablas de clasificación mensuales, reconoce la eficiencia, la coherencia y la estrategia, no solo la escala de capital. Las cuentas más pequeñas pueden competir en porcentaje de rendimiento, mientras que los operadores experimentados son recompensados por una ejecución disciplinada. Al diversificar las vías competitivas, Phemex reduce la dependencia de las carreras de rotación pura e introduce múltiples narrativas de rendimiento dentro de un solo sistema.

Cada temporada del zodíaco muestra un diseño único, que presenta distintas herramientas, mecánicas, incentivos y un enfoque educativo alineado con diferentes arquetipos de trading. Las temporadas de aventura pueden destacar instrumentos avanzados con educación de apalancamiento, mientras que las temporadas analíticas enfatizan la estrategia estructurada y promueven el crecimiento sostenible sobre la participación impulsada por el volumen.

La temporada inaugural, PATL: Aquarius Season, se basa conceptualmente en los rasgos asociados con Acuario: lógica, independencia y pensamiento orientado a los sistemas. Su estructura enfatiza el rendimiento del ROI y la consistencia sobre la ejecución de alta frecuencia o la dependencia direccional del mercado. La temporada cuenta con una asignación total de premios de hasta 450.000 dólares y recompensas físicas exclusivas que incluyen un Tesla Model 3 y AirPods Max.

Federico Variola, director ejecutivo de Phemex, mencionó a PATL como infraestructura en lugar de marketing. "Phemex Astral Trading League está diseñada en torno a los operadores, no solo a las transacciones. En lugar de recompensar los picos de volumen a corto plazo, creamos un sistema que reconoce el progreso, la consistencia y el desarrollo de habilidades en todos los niveles. Ya sea que alguien sea principiante o ya esté operando a gran escala, el objetivo es ofrecer un camino estructurado para mejorar la estrategia, la disciplina y la experiencia a lo largo del tiempo. Queremos que los operadores crezcan con la plataforma: al generar conocimiento, refinar la ejecución y avanzar por las temporadas en función de la capacidad, no solo del tamaño. El éxito comercial sostenible proviene del aprendizaje y la progresión, y este marco está diseñado para apoyar esa experiencia".

Al redefinir las competiciones recurrentes en una liga basada en constelaciones, Phemex sitúa a PATL como un marco de participación duradero, que combina las métricas de rendimiento, la identidad estacional y el reconocimiento de la comunidad en la experiencia diaria de los derivados.

Acerca de Phemex

Phemex fue fundada en 2019 y es una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y tengan éxito.

Para más información, visite: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902953/20260212_184833.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/5795967/Phemex_Logo.jpg

FUENTE Phemex