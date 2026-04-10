As negociações de petróleo bruto da Phemex TradFi aumentam 300% com a volatilidade do cessar-fogo gerando uma demanda recorde

APIA, Samoa, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Phemex, uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário, informou que o volume de contratos futuros perpétuos de petróleo bruto em sua plataforma TradFi aumentou mais de 300% em comparação com a semana anterior, uma vez que o anúncio do cessar-fogo entre os EUA e o Irã provocou a maior oscilação do preço do petróleo em um único dia desde a Guerra do Golfo de 1991.

Negociação de petróleo bruto TradFi da Phemex alta 300% enquanto a volatilidade do cessar-fogo impulsiona demanda recorde (PRNewsfoto/Phemex)

A Phemex TradFi oferece contratos futuros perpétuos de petróleo bruto WTI (XTI) e Brent (XBR) liquidados em USDT, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem datas de vencimento, permitindo que os operadores reajam a eventos geopolíticos independentemente do horário tradicional de funcionamento dos mercados. O volume semanal de negociação de petróleo bruto na Phemex TradFi ultrapassou US$ 300 milhões, com a participação desse ativo no volume total da TradFi quadruplicando de aproximadamente 3% para 12% durante a semana da crise. Em 7 de abril, o volume diário de petróleo bruto atingiu um recorde histórico de US$ 85 milhões – um aumento de 4,6 vezes –, enquanto o WTI despencou mais de 15% poucas horas após o anúncio do cessar-fogo. Mais de 8.000 traders distintos participaram de contratos de petróleo na semana passada, com o número de usuários ativos em um único dia ultrapassando os 2.000 pela primeira vez.

"O petróleo bruto passou de uma oferta de nicho para uma das nossas classes de ativos de crescimento mais rápido, praticamente da noite para o dia", afirmou Federico Variola, CEO da Phemex. "Quando o WTI caiu US$ 12 após o fechamento do mercado, com o anúncio do cessar-fogo, as bolsas tradicionais de commodities estavam fechadas." "Nossos traders não tiveram que esperar; eles já estavam prontos e aproveitaram a oportunidade em tempo real."

Uma vez que a volatilidade entre ativos é cada vez mais influenciada por acontecimentos geopolíticos em tempo real, estima-se que a demanda por acesso contínuo ao mercado venha a crescer. O recente aumento nas negociações de petróleo bruto na Phemex TradFi aponta para uma mudança mais ampla em direção a uma infraestrutura de negociação sempre ativa, na qual os ativos tradicionais são acessados por meio de sistemas nativos de criptomoedas. A Phemex continuará ampliando sua oferta de serviços financeiros tradicionais, permitindo que os traders respondam a eventos globais com maior rapidez, flexibilidade e precisão em todas as classes de ativos.

Sobre a Phemex

Fundada em 2019, a Phemex é uma exchange de criptomoedas que prioriza o usuário, com a confiança de mais de 10 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece trading spot e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio projetados para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma estratégia voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

Para obter mais informações, acesse: https://phemex.com/

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FONTE Phemex