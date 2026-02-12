Phemex Astral Trading League (PATL) начинает работу, создавая устойчивую сезонную систему развития торговли

АПИА, Самоа, 13 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Phemex, ориентированная на пользователя криптобиржа, представляет Phemex Astral Trading League (PATL), постоянно действующую систему соревнований на тему созвездий, которая переосмысливает принцип работы конкурсов на рынке криптодеривативов. Вместо того, чтобы проводить периодические рекламные фьючерсные торговые гонки, биржа объединила свои регулярные ежедневные, еженедельные и ежемесячные соревнования в структурированную сезонную лигу, предназначенную для обеспечения непрерывности.

Phemex Astral Trading League (PATL) Goes Live, Building a Sustainable Seasonal Trading Progression System

Торговые соревнования являются обычным явлением, но большинство из них вознаграждает краткосрочный объем, а не развитие навыков. Проект PATL был разработан как лига, основанная на прогрессии, которая приносит пользу трейдерам всех уровней. Интегрируя ежедневные рейтинги рентабельности инвестиций, еженедельные миссии и ежемесячные таблицы лидеров, он отмечает эффективность, последовательность и стратегию, а не только масштаб капитала. Меньшие счета могут конкурировать по проценту производительности, в то время как опытные трейдеры получают вознаграждение за дисциплинированное исполнение. Диверсифицируя конкурентные пути, Phemex снижает зависимость от чистого оборота и вводит несколько описаний производительности в рамках одной системы.

Каждый зодиакальный сезон отличается уникальным дизайном, представляющим различные инструменты, механику, стимулы и образовательную направленность в соответствии с различными торговыми архетипами. Сезоны приключений могут привлекать внимание к передовым инструментам с использованием образования, в то время как аналитические сезоны подчеркивают структурированную стратегию, поощряя устойчивый рост, а не участие, обусловленное объемом.

Первый сезон, PATL: Сезон Водолея концептуально опирается на черты, связанные с Водолеем — логику, независимость и системно-ориентированное мышление. Его структура подчеркивает эффективность и согласованность рентабельности инвестиций по сравнению с высокочастотным исполнением или направленной зависимостью от рынка. В сезоне общий призовой фонд составляет до 450 000 долларов, а выдающиеся материальные награды включают Tesla Model 3 и AirPods Max.

Федерико Вариола (Federico Variola), генеральный директор Phemex, охарактеризовал PATL как инфраструктуру, а не маркетинг. «Проект Phemex Astral Trading League разработан вокруг трейдера, а не только сделки. Вместо того, чтобы вознаграждать краткосрочные всплески объема, мы создаем систему, которая распознает прогресс, последовательность и развитие навыков на всех уровнях. Независимо от того, трейдер только начинает или уже торгует в масштабе, цель состоит в том, чтобы обеспечить структурированный путь для улучшения стратегии, дисциплины и опыта с течением времени. Мы хотим, чтобы трейдеры росли вместе с платформой — наращивали знания, совершенствовали исполнение и продвигались по сезонам на основе возможностей, а не только размера. Успех в устойчивой торговле достигается благодаря обучению и прогрессу, и эта структура создана для поддержки этого пути».

Переформатируя повторяющиеся соревнования в лигу, основанную на созвездиях, Phemex позиционирует PATL как прочную структуру взаимодействия, которая сочетает в себе показатели производительности, сезонную идентичность и признание сообщества в повседневном опыте деривативов.

О Phemex

Основанная в 2019 году, Phemex является первой криптобиржей, которой доверяют более 10 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает торговлю спотами и деривативами, копитрейдинг и продукты для управления капиталом, обеспечивающие в первую очередь удобство пользователя, прозрачность и инновационность. Благодаря дальновидному подходу и стремлению к созданию дополнительных возможностей для пользователей Phemex предоставляет надежные инструменты, инклюзивный доступ и постоянно развивающиеся возможности для роста и успеха трейдеров всех уровней.

Дополнительную информацию см. на сайте: https://phemex.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2902944/20260212_184833.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2819516/5795967/Phemex_Logo.jpg