Phemex Astral Trading League (PATL) Resmi Diluncurkan, Bangun Sistem Progresi "Trading" Berdasarkan Musim secara Berkelanjutan

Kompetisi trading telah lazim digelar, namun sebagian besar kompetisi hanya memberi penghargaan berdasarkan volume trading jangka pendek, bukan pengembangan keterampilan. PATL dirancang sebagai liga berbasiskan progresi yang dapat diikuti trader dari semua level. Dengan mengintegrasikan peringkat ROI harian, misi mingguan, dan papan peringkat bulanan, sistem ini menilai efisiensi, konsistensi, dan strategi—bukan hanya besarnya modal. Akun kecil dapat bersaing berdasarkan persentase kinerja, sedangkan trader berpengalaman memperoleh insentif atas kedisiplinan dalam eksekusi trading. Melalui berbagai jalur kompetisi, Phemex mengurangi ketergantungan pada kompetisi yang sekadar menilai volume trading dengan menghadirkan beragam indikator performa dalam satu sistem terpadu.

Setiap musim zodiak memiliki format unik dengan sarana, mekanisme, insentif, dan fokus edukasi yang berbeda-beda, serta sesuai dengan gaya trading tertentu. Musim bertema eksplorasi (adventure seasons) menyoroti instrumen lanjutan dengan mengedukasi leverage, sedangkan musim bertema analisis menekankan strategi terstruktur dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, bukan sekadar partisipasi berbasis volume trading.

Musim perdana, PATL: Aquarius Season , terinspirasi dari karakteristik Aquarius—logis, independen, dan berorientasi pada sistem. Strukturnya menekankan performa ROI dan konsistensi, bukan frekuensi trading atau bergantung pada arah pasar. Musim ini menawarkan hadiah total hingga US$450.000, termasuk hadiah fisik seperti Tesla Model 3 dan AirPods Max.

Federico Variola , CEO, Phemex, menilai PATL sebagai infrastruktur jangka panjang, bukan hanya program pemasaran. "Phemex Astral Trading League mengutamakan trader, bukan sekadar transaksi. Alih-alih mengapresiasi peningkatan volume trading jangka pendek, kami membangun sistem yang mengakui progres, konsistensi, dan pengembangan keterampilan pada setiap level. Baik trader pemula maupun trader berpengalaman, semua pengguna memperoleh jalur terstruktur untuk meningkatkan strategi, disiplin, dan pengalaman secara berkala. Kami berharap, trader mampu berkembang bersama platform—membangun pengetahuan, menyempurnakan eksekusi, dan meningkatkan level setiap musim berdasarkan kemampuan, bukan sekadar nilai modal. Keberhasilan trading yang berkelanjutan terwujud dari proses belajar dan progresi, dan kerangka ini dirancang untuk mendukung perjalanan tersebut."

Dengan mengubah format kompetisi reguler menjadi liga berbasiskan rasi bintang, Phemex memosisikan PATL sebagai program yang melibatkan trader dalam jangka panjang, serta memadukan metrik performa, identitas musiman, dan pengakuan komunitas dalam pengalaman trading sehari-hari.

Tentang Phemex

Berdiri pada 2019, Phemex adalah bursa kripto yang paling efisien. Phemex telah meraih kepercayaan lebih dari 10 juta trader di seluruh dunia. Platform ini menawarkan berbagai layanan dan solusi, seperti Spot Trading dan Futures Trading, copy trading, dan produk wealth management yang memprioritaskan pengguna, transparansi, dan inovasi. Dengan pendekatan visioner, serta komitmen untuk memberdayakan pengguna, Phemex menyediakan sarana andal, akses inklusif, dan peluang menarik agar setiap trader dapat berkembang dan meraih kesuksesan.

Informasi selengkapnya: https://phemex.com/

SOURCE Phemex